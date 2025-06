Les Tesla Model Y Propulsion et Grande Autonomie sont enfin éligibles au bonus écologique, voici les nouveaux prix

Tesla peut espérer une hausse des ventes de Model Y Propulsion et Grande Autonomie en France. Les véhicules sont désormais éligibles au bonus écologique.

Avec plusieurs semaines de retard, Tesla finit par annoncer que ses derniers véhicules, les versions 2025 des Model Y Propulsion et Grande Autonomie, sont enfin éligibles au bonus écologique en France. Les deux modèles ont atteint le score environnemental minimal selon les critères de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Les conducteurs intéressés vont donc pouvoir économiser quelques milliers d'euros sur l'achat d'une Tesla Model Y de nouvelle génération..

Pour les particuliers, le bonus écologique représente entre 2 000 et 4 000 euros d’économies à l’achat, en fonction du revenu fiscal du foyer. Le prix de la Tesla Model Y Propulsion passe donc de 44 990 à 40 990 euros minimum. La Model Y Grande Autonomie voit lui son tarif tomber, au mieux, à 42 990 euros, au lieu de 46 990 euros. La Model Y Transmission Intégrale, la plus chère actuellement, est par contre exclue du bonus écologique.

Un coup de pouce pour les ventes de Tesla Model Y ?

Cela suffira-t-il pour attirer les consommateurs ? Produite à la Giga Factory de Berlin-Brandebourg, la Model Y 2025 disponible en France n'est pas un grand succès de vente depuis sa sortie. Il est probable que certains acquéreurs potentiels aient attendu l'officialisation de l'éligibilité au bonus écologique pour réserver le véhicule. Maintenant que c'est chose faite, la demande pourra peut-être décoller.

Mais on doute que les ventes de cette Tesla Model Y 2025 crève le plafond dans les mois qui viennent. Déjà, la concurrence est de plus en plus féroce sur le segment des véhicules électriques. Les limitations de la conduite autonome en Europe freinent aussi l'intérêt de l'avance technologie de Tesla en la matière, contrairement aux États-Unis.

Mais surtout, on constate depuis le début de l'année un effet anti-Musk. Le patron de Tesla a soutenu Donald Trump pendant sa campagne et est même entré dans son gouvernement. Il a aussi tenu des propos polémiques sur divers sujets sociétaux. Si Musk s'est éloigné de Trump depuis quelques semaines, le mal est fait. Tesla n'a vendu que 721 véhicules en France en mai 2025, contre 2 197 en mai 2024, soit une baisse de 67,18 % en un an. La part de marché de Tesla dans l'hexagone a presque été divisée par trois sur la période, passant de 1,55 % à 0,58 %.