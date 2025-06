Attention aux Switch 2 d’occasion, la console que vous achetez est peut-être briquée

Gare aux fausses bonnes affaires ! Des joueurs ont voulu réaliser des économies en achetant une Nintendo Switch 2 d'occasion, et se sont retrouvés avec une console inutilisable.

Pour rupture de stock ou pour faire quelques économies, certains joueurs ont essayé d'acheter une Nintendo Switch 2 d'occasion plutôt qu'une console neuve par les canaux officiels. Bien mal les en a pris. Ils ont reçu un appareil briqué, devenu complètement inutilisable.

Sur Reddit, l'une des victimes témoigne. Elle explique qu'après avoir fait plusieurs magasins, elle ne trouvait pas de console neuve. Finalement, elle a l'opportunité d'acheter une Switch 2 retournée par un autre consommateur dans un Walmart. Le client inspecte la boîte avec le vendeur et ils constatent ensemble que le code de téléchargement pour le jeu Mario Kart World, qui était inclus avec l'appareil, était déjà gratté. Tout le reste semble en bon état, on lui propose une ristourne de 50 dollars US pour compenser la probable absence du jeu, ce qu'il accepte.

L'arnaque à la Switch 2 briquée d'occasion

De retour chez lui, il installe la console, et surprise, l'écran affiche le code d'erreur 2124-4508. Celui-ci indique que la Switch 2 a été bloquée à distance par Nintendo, et qu'il n'est plus possible de jouer, ni faire quoi que ce soit, avec. Le constructeur a en effet décidé de briquer les Switch 2 dans lesquelles on insère une cartouche MIG. Celles-ci permettent de pirater des jeux, ou d'utiliser une autre sauvegarde pour un jeu que l'on a acquis légalement. Dans les deux cas, les conditions d'utilisation de Nintendo sont considérées comme violées. Quand Big N détecte une cartouche MIG, la console perd l'accès aux services Nintendo en ligne, et devient pas plus utile qu'une vulgaire brique.

L'histoire se finit plutôt bien pour la personne qui s'est faite avoir ici, car Walmart a accepté de lui rembourser son achat. Mais si vous aviez l'idée d'acquérir une Switch 2 d'occasion sur internet, via un site comme eBay ou autre, sachez qu'il y a de grandes chances que ce soit une arnaque. Et si vous hésitez encore à l'acheter, la lecture de notre test de la Nintendo Switch 2 pourrait aider à faire votre choix.