Samsung va vous prévenir les tremblements de terre mieux que Google grâce à cette nouvelle appli

Samsung ajoute une nouvelle fonction aux smartphones Galaxy. Elle pourrait prévenir les secousses sismiques avec plus de précision que le système Android. Plusieurs réglages inédits permettront d’adapter les alertes à ses besoins.

Depuis quelques années, les smartphones deviennent des outils essentiels en cas d’urgence. Certaines applications peuvent déjà détecter des accidents de voiture, prévenir en cas d’intempéries ou encore alerter lors de catastrophes naturelles. Avec l’arrivée de nouveaux capteurs et d’un meilleur accès aux données locales, les fabricants intègrent de plus en plus de fonctions de sécurité dans leurs systèmes. Les tremblements de terre font partie des événements que les appareils Android peuvent signaler. Google a lancé en 2024 une option qui envoie une alerte automatique à partir de la magnitude 4,5, grâce à un réseau de smartphones connectés.

Mais ce système, intégré nativement dans Android, reste assez basique. Il fonctionne comme un interrupteur : il est activé ou non, sans possibilité de le personnaliser. Samsung s’apprête donc à proposer une version plus avancée sur ses appareils Galaxy. Cette nouveauté, repérée par le site Galaxy Techie, devrait être déployée avec One UI 8, la future mise à jour de son interface mobile. Plusieurs captures d’écran montrent une série de réglages inédits pour adapter les alertes sismiques selon ses préférences.

Contrairement à Google, Samsung donne aux utilisateurs la possibilité de régler le niveau de magnitude à partir duquel une alerte est envoyée. La plage commence à 1,0, soit des secousses à peine perceptibles, jusqu’à 4,0, où les vibrations deviennent plus nettes. Il est aussi possible d’avoir des seuils différents selon le moment de la journée, par exemple pour éviter d’être réveillé la nuit pour un tremblement de terre mineur. Une option permet même d’apercevoir un aperçu de l’alerte avant qu’elle soit active.

Samsung ajoute aussi des fonctions utiles après le séisme : une liste des alertes reçues, un accès rapide aux abris d’urgence à proximité, et la possibilité de contacter une personne en cas de besoin. Ces éléments visent à améliorer la réactivité dans les situations critiques. Pour l’instant, le système n’est pas encore actif, mais il est déjà inclus dans les fichiers d’installation testés par certains utilisateurs. Il devrait être lancé officiellement avec la version stable de One UI 8.

The seismic intensity threshold can be adjusted during the day and night to get an alert when an earthquake is detected equal to/greater than the set threshold. Below the set threshold, only a notification will appear if it is a low-intensity earthquake without any interruptions. pic.twitter.com/xvkuIggpik

