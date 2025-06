AMD explique ce qu’il faut attendre de la prochaine génération de Xbox

Les Xbox next-gen tourneront sous puces AMD. De premières informations sur les performances et la rétrocompatibilité des consoles nous sont communiquées par Lisa Su.

Cette semaine, Xbox a surpris son monde en teasant déjà ses consoles next-gen. La marque en a profité pour officialiser “un accord stratégique pluriannuel avec AMD pour la co-conception de puces pour une gamme d'appareils, dont nos consoles Xbox nouvelle génération”. Et c'est justement au tour d'AMD de se manifester, par le biais d'une vidéo dans laquelle sa PDG Lisa Su prend la parole.

“À l'avenir, AMD ira au-delà de la conception de puces personnalisées pour les consoles Xbox et concevra une feuille de route complète de puces optimisées pour le jeu. Elle combinera la puissance de Ryzen et de Radeon pour les consoles, les consoles portables, les PC et le cloud”, explique-t-elle. Tout l'écosystème Xbox sera donc propulsé par des équipements AMD. Il avait déjà été confirmé que la console portable ROG Xbox Ally tournerait sous un APU de la firme.

Et si la prochaine Xbox faisait tourner les jeux consoles… et PC ?

AMD tient aussi à rassurer quant à la rétrocompatibilité des jeux. On soupçonne fortement que la prochaine Xbox de salon soit en fait un PC avec une interface optimisée pour la TV. Le dispositif ferait donc tourner les versions PC des jeux, mais ne devrait pas négliger pour autant les versions Xbox console. Lisa Su promet “une compatibilité descendante afin que les joueurs puissent accéder à leurs titres préférés sur toutes les plateformes”.

En ce qui concerne l'image et les performances, AMD annonce la construction “d'un écosystème dynamique et ouvert qui offre la prochaine génération de graphismes et un gameplay immersif alimenté par l'IA”. L'IA sera notamment utilisée pour accélérer le calcul du rendu graphique. On espère passer un cap aussi bien en qualité d'image que de framerate avec la prochaine génération. AMD ne rentre pas dans les détails, mais on peut aisément imaginer une évolution du FSR (FidelityFX Super Resolution), qui est enfin entrée dans l'ère de l'IA dans sa quatrième et dernière version en date.

Et voici pour les premières informations que nous avons à disposition. Il faut maintenant s'armer de patience avant d'en savoir plus.