On n’y croyait plus : Spotify serait enfin prêt à supporter l’audio lossless

Annoncée depuis 2021, la fonction d'audio lossless pourrait enfin débarquer sur Spotify. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

On parle depuis des années de l'arrivée d'une qualité sonore supérieure sur Spotify avec le lossless, mais une telle fonctionnalité n'a encore jamais été introduite au sein de l'application. Une absence qui fait tâche, puisque la plateforme de streaming musical avait évoqué cette option dès 2021, et qu'un certain nombre de concurrents, comme Amazon Music, Apple Music ou Tidal, le proposent depuis un certain temps déjà.

Cette fois pourrait enfin être la bonne. Plusieurs indices laissent penser que Spotify pourrait lancer l'audio lossless de manière imminente. L'ingénieur logiciel Chris Messina a repéré la mention suivant dans le code de l'application : “Musique sans perte, disponible dans Premium. Découvrez la meilleure qualité sonore sur Spotify : pour de la musique jusqu'à 24 bits/44,1 kHz”.

Un audio lossless limité sur Spotify ?

Sur Reddit, un utilisateur a remarqué que la dernière mise à jour de l'app PC de Spotify apporte de nombreux changements dans les menus, avec notamment l'intégration de plusieurs éléments relatifs au lossless. L'option lossless ne serait disponible qu'avec un casque filaire compatible et des fichiers au format FLAC. La technologie Dolby Atmos ne serait pas prise en charge dans ce mode.

Les différentes qualités proposées par Spotify seraient donc :

Faible : 24 kbps (consomme environ 0,01 Go/heure)

Normal : 96 kbps (consomme environ 0,03 Go/heure)

Élevé : 160 kbps (consomme environ 0,05 Go/heure)

Très élevé : 320 kbps (consomme environ 0,1 Go/heure)

Sans perte : codec audio sans perte jusqu'à 24 bits/44,1 kHz (consomme jusqu'à 1 Go/heure)

On peut s'étonner de voir que le lossless de Spotify s'arrête à 24 bits/44,1 kHz. Chez Apple Music par exemple, le lossless démarre à 44,1 kHz et peut aller jusqu'à 192 kHz. Se contenter d'une fréquence maximale de 44,1 kHz pourrait irriter les puristes.

Spotify se prépare clairement à lancer l'audio lossless, mais on ne sait pas quand il sera rendu disponible. Tout pronostic serait aventureux étant donné l'historique du dossier. A priori, la fonctionnalité serait incluse dans l'offre Premium, ce qui peut laisser craindre une énième hausse du tarif de l'abonnement.