MacBook Air M2 : Boulanger casse le prix de l’ordinateur Apple, le bon plan risque de ne pas durer !

En ce moment, Boulanger vous permet de profiter d'un super bon plan sur le MacBook Air avec M2. Grâce à un cumul d'offres, l'ordinateur Apple incluant 16 Go de RAM peut être obtenu à prix cassé. On vous explique tout dans la suite de l'article.

Les soldes d'été 2025 arrivent bientôt et Boulanger en profite pour casser le prix du MacBook Air doté de la puce M2. Proposé dans un coloris gris sidéral, l'ordinateur Apple avec 16 Go de RAM est à 799,99 euros au lieu de 899,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de cette remise immédiate, Boulanger propose 100 euros de réduction supplémentaire pour toute commande effectuée en magasin. Pour cela, il suffit de cocher la case ‘oui' liée à l'item Reprise de votre ancien appareil que vous retrouverez avant la validation définitive de la commande. En effectuant cette action, vous aurez alors l'Apple MacBook Air M2 à 699,99 euros. Et pour information, le bon plan Boulanger est valable jusqu'au 24 juin prochain inclus.

Rappel des points forts du MacBook Air M2 d'Apple

Pour rappel, l'Apple MacBook Air sorti en 2022 possède un écran Liquid Retina rétroéclairé de 13,6 pouces qui embarque la technologie IPS, une définition de 2560 x 1664 pixels ainsi qu'un affichage True Tone. L'ordinateur Apple inclut également la puce Apple M2 qui contient un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs.

On peut aussi trouver un espace de stockage de 256 Go en SSD, le Wifi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh et une autonomie avoisinant les 18 heures d'utilisation. Quant à la connectivité, celle-ci comprend un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à voir notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air M2.