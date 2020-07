Xbox Live Gold : le jeu multijoueur va devenir gratuit sur Xbox One et Xbox Series X

Le Xbox Live Gold est voué à disparaître et le jeu multijoueur va devenir gratuit sur Xbox One et Xbox Series X. C’est tout ce cas ce qu’affirme le journaliste réputé Jeff Grubb, qui tient cette information d’une source en interne.

Nous vous en parlions il y a quelques jours dans nos colonnes. Il y a plusieurs indices qui laissent à penser que le Xbox Live Gold pourrait être amené à disparaître. En effet, les utilisateurs ne peuvent plus acheter six et douze mois d’abonnement sur la boutique Microsoft, tandis que le Game Pass est systématiquement mis en avant lorsqu’une recherche est effectuée sur le Xbox Live Gold.

Or, le journaliste réputé Jeff Grubb confirme ce vendredi 31 juillet 2020 que le Xbox Live Gold entame sa fin de carrière. Il tient cette information d’une source en interne. Voici ce qu’il écrit sur Twitter : « Le Xbox Live Gold va disparaître et jouer en multijoueur sera gratuit, ils ne vous forceront pas à passer à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour jouer en ligne ».

Malgré toute l’assurance du journaliste, il faudra tout même attendre une officialisation de Microsoft avant de sabrer le champagne. Si la nouvelle était avérée, il est clair que c’est une bonne chose pour les joueurs et joueuses Xbox. Comme le précise Jeff Grubb, la formule du multijoueur payant n’a plus sa place dans la stratégie mise en place par Microsoft.

Une formule dépassée

En effet, le Xbox Game Pass Ultimate offre d’ores et déjà un accès au Xbox Live Gold. Or, Microsoft n’a jamais caché ses ambitions pour son service de jeux en streaming, qu’il souhaite transformer en Netflix du jeu vidéo. Microsoft a donc tout intérêt à ce que le Xbox Live Gold n'empiète pas sur les plates-bandes du Xbox Game Pass.

En outre, le Xbox Live Gold est encore aujourd’hui nécessaire pour accéder aux titres free-to-play disponibles sur Xbox One, comme Fortnite, Apex Legends ou encore Call of Duty Warzone. Des jeux pourtant accessibles gratuitement sur Playstation 4 (aucune nécessité d’avoir un abonnement au Playstation Plus). En d’autres termes, le Xbox Live Gold peut-être perçu comme un frein pour des joueurs qui pourraient dépenser leur argent dans les boutiques cosmétiques (et les passes saisonniers) de ces jeux, et donc rapporter des revenus supplémentaires aux développeurs et à Microsoft par extension.

Source : Twitter