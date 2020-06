Apex Legends sera disponible sur Android et iOS d’ici fin 2020

Apex Legends, le Battle Royale concurrent de Fortnite, sera disponible sur Android et sur iOS d’ici la fin de cette année 2020, annonce Electronic Arts, l’éditeur du jeu. Le titre débarquera sur l’App Store et sur le Play Store dans les mois à venir dans une poignée de pays. Comme souvent, le lancement du jeu sera précédé d’une phase de prélancement.

Depuis sa sortie en février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, Apex Legends rencontre un succès fulgurant, à tel point que le jeu a rapidement été comparé à Fortnite. Dans ces conditions, Electronics Arts s’apprête à proposer le titre sur d’autres plateformes. Dans le courant de l’automne 2020, Apex Legends sera ainsi disponible sur la Nintendo Switch. Dans la foulée, le jeu sera aussi proposé sur la plateforme Steam.

Sans surprise, Electronics Arts ne compte pas s’arrêter là. D’après Andrew Wilson, PDG d’EA, le Battle Royale arrivera sur iOS et Android d’ici la fin de cette année. Le dirigeant a annoncé la nouvelle lors d’une visioconférence avec les investisseurs d’Electronic Arts. Pour rappel, Electronics Arts avait déjà promis l’arrivée d’Apex Legends sur mobile en mai 2019.

Le jeu sera d’abord disponible sur une poignée de marchés avant fin 2020. Comme souvent, EA opte pour un softlaunch, ou phase de prélancement. Afin de corriger les éventuels bugs, recueillir les témoignages des premiers utilisateurs et tester les serveurs, de nombreux éditeurs lancent d’abord leur jeu ou application dans une liste limitée de pays. En général, les éditeurs choisissent des contrées comme le Canada, Singapour ou encore la Nouvelle-Zélande. De même, il n’est pas impossible que le jeu vidéo soit limitée à iOS ou Android dans un premier temps.

Toujours d’après Andrew Wilson, la sortie mondiale d’Apex Legends est prévue au cours du premier trimestre de 2021. On s’attend à ce que le jeu permette également le cross play entre les différentes plateformes, à la manière de son rival Fortnite. Qu’attendez-vous d’Apex Legends sur iPhone et smartphone Android ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Here it is. EA CEO talks about bringing Apex Legends to iOS & Android globally by the end of this year. Follow @ApexLatest for more exclusives.#apexlegendsmobile @EA @EAMobile @Respawn @apex_intel @TitanfallBlog @TencentGames @ZhugeEX pic.twitter.com/zIMhDEIwaH

— Apex Legends Mobile Latest Leaks (@ApexLatest) June 22, 2020