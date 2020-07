Xbox Live Gold : Microsoft supprime l’abonnement 12 mois, le signe qu’une nouveauté arrive ?

Microsoft vient de confirmer la suppression de l’abonnement 12 mois au Xbox Live Gold. La firme semble sur le point de revoir complètement ses offres en amont du lancement de la Xbox Series X et de la plateforme de jeux en streaming xCloud.

Microsoft semble se préparer à faire un grand ménage dans ses offres d’abonnement Xbox. Microsoft segmente en effet ses abonnements dans quatre offres. La première, gratuite, c’est Xbox LIVE : lancée en 2003 en Europe, il s’agit surtout de connecter les joueurs et de leur permettre de s’affronter en ligne dans tous les jeux compatibles. Xbox LIVE permet également de télécharger des DLC pour les jeux compatibles.

Fin des 12 mois d’abonnement Xbox Live Gold : le signe qu’une nouvelle offre arrive ?

Xbox LIVE permet également re réserver votre gamertag et de télécharger des démos. Il y a également Xbox LIVE Gold (6,99 € par mois) et qui permet d’avoir deux jeux « offerts » chaque mois. Il y a ensuite les offres Xbox Game Pass, déclinées en version console (9,99 € par mois) et PC (3,99 € par mois). Les deux donnent accès à plus de 100 jeux, mais sont incompatibles l’une avec l’autre.

Enfin il y a le Xbox Game Pass Ultimate (12,99 € par mois) qui regroupe les deux Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold. Bref, même pour les habitués de l’écosystème Xbox, on imagine que ces offres très segmentées ne sont pas toujours aussi limpides qu’elles le devraient. Surtout que Microsoft doit aussi séduire des joueurs qui ne sont pas du tout habitués à son écosystème. D’autant que la concurrence sait déjà faire beaucoup plus simple.

Le service de jeux dans le cloud de Nintendo est disponible via un abonnement unique. Chez Sony, il y a PlayStation Plus (mujltijoueur, deux jeux offerts par mois, promotions…) dès 5 € par mois, et PS Now (jeux PS4, PS3 et PS2 à la demande sur console et PC) lui aussi dès 5 € par mois. Dans un tel contexte, Microsoft donne tous les signes qu’il est en train de remettre de l’ordre dans ses abonnements Xbox.

La semaine dernière, on apprenait la fusion prochaine entre le Xbox Game Pass Ultimate et xCloud – de quoi mieux se positionner face aux plateformes concurrentes de streaming comme Stadia et PS Now. Microsoft confirme aujourd’hui le retrait de la vente de l’abonnement 12 mois au blog TrueAchievements : « A ce stade, Xbox a décidé de retirer le SKU 12 mois d’abonnements Xbox Live Gold du Microsoft Store en ligne ».

Et Microsoft d’ajouter : « Les clients peuvent toujours souscrire un mois ou trois mois d’abonnement Xbox Live Gold sur le Microsoft Store en ligne ». On peut dès lors s’attendre à des fusions d’offres voire au lancement d’un nouveau service qui serait incompatible avec le maintient de l’abonnement Xbox Live Gold sur le reste de l’année. Quelque chose qui opère une synergie entre la sortie de la Xbox Series X et l’arrivée de xCloud.

Sans segmenter autant les clients comme Microsoft le faisait jusqu’alors. Qu’en pensez-vous ? Partagez vos théories sur ce que pourrait être cette nouvelle offre dans les commentaires !