Senua’s Saga Hellblade 2 se passera du format physique, le dématérialisé gagne du terrain

Durant le Xbox Developer Direct d’hier soir, Ninja Theory a annoncé que Senua’s Saga Hellblade 2 sortira uniquement en dématérialisé. Une nouvelle qui ne manquera pas de décevoir certains fans, bien que le premier opus a fini par avoir droit à son format physique après quelque temps. L’espoir est donc encore permis.

On l’attendait hier, il a répondu à l’appel : pendant 8 minutes, Senua’s Saga Hellblade 2 a montré l’envers de son décor, à travers des interviews de développeur qui en ont dit plus la très attendue suite de Hellblade Senua’s Sacrifice. Pour ceux qui attendent le jeu de pied ferme, cette vidéo a été du pain béni, tant par la plongée en profondeur dans le processeur de création, que par les nouvelles images dévoilées du titre et, surtout, sur l’annonce de sa date de sortie.

Ninja Theory nous donne ainsi rendez-vous le 21 mai prochain pour enfin découvrir la suite des aventures infernales de Senua’s, dans un village islandais envahi par les Vikings. Si cette annonce a donné du baume au cœur à de nombreux joueurs, celle qui a suivi a certainement jeté un froid chez beaucoup d’autres. Le studio a en effet confirmé ce que beaucoup craignaient : le jeu sera uniquement disponible dématérialisé à sa sortie.

Sur le même sujet — Jeu vidéo : les jeux dématérialisés atteignent des records et dépassent les ventes physiques

Pas de format physique pour Hellblade 2 à la sortie

En réalité, cette annonce n’est pas si surprenante en soi. Premièrement, Hellblade s’annonce déjà comme l’un des fers de lance du Xbox Game Pass pour 2024, qui pousse de plus en plus Microsoft à privilégier le dématérialisé. Mais surtout, le premier Hellblade était lui aussi sorti uniquement en ligne. Il a revanche eu droit à un format physique quelque temps plus tard, lorsque le succès a été au rendez-vous.

Il n’est pas donc pas impossible qu’à terme, Hellblade 2 ait lui aussi droit à une sortie physique. Mais, par mesure de précaution, mieux vaut ne pas compter là-dessus. Aujourd’hui, de plus en plus de studios font le choix du tout dématérialisé, même pour les plus gros titres, comme l’a récemment confirmé la sortie d’Alan Wake 2. L’industrie du jeu vidéo elle-même tend de plus en plus vers ce format, au grand dam des collectionneurs et adeptes du marché de l’occasion.

Dans un billet de blog publié après la conférence, Xbox dévoile que Senua’s Saga : Hellblade 2 sera vendu à 49,99 dollars, ce qui devrait donner environ 60 euros après conversion. Ninja Theory a indiqué que la durée de vie serait similaire au premier opus, soit entre 7 et 9 heures de jeu.

Source : Xbox