Le jeu vidéo est un secteur en constante évolution, et cette information en est la preuve. Comme en attestent les résultats financiers de Take Two, EA ou encore Sony, la part des ventes des jeux dématérialisés est désormais supérieure à celle des jeux physiques. Ces chiffres confirment un changement chez les joueurs dans leur façon de consommer du jeu vidéo.

Les industries, les marchés, les arts doivent constamment faire face à des méthodes de consommation inédites et émergentes. Le cinéma a dû composer avec l’essor grandissant des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Les maisons de disque et les artistes doivent aujourd’hui faire avec Spotify, Deezer, Napster ou Tidal pour espérer faire écouter leur musique au plus grand nombre.

Si le format numérique devient donc la norme dans de nombreux secteurs, il avait relativement épargné le jeu vidéo. En tout cas sur console de salon. Sur PC, cela fait maintenant de nombreuses années que les joueurs se sont habitués à ne plus avoir de support physique entre les mains. La faute ou grâce (selon les points de vue) à Steam notamment, qui a popularisé le jeu dématérialisé via des périodes de soldes devenues aujourd’hui incontournables.

On pourrait également citer d’autres sites, comme Instant Gaming, qui permet d’acheter uniquement la clé d’installation d’un jeu. Résultat, le coût du titre est souvent divisé par deux ou trois. Sur consoles, le format physique restait la norme, jusqu’à l’arrivée de la PS4, de la Xbox One et de la Nintendo Switch.

Via un système assez proche à ce que l’on retrouve sur PC, Sony, Microsoft et Nintendo ont fait des efforts considérables pour mettre en avant le format numérique. Soldes du Black Friday, de Noël, Spécial Halloween, de l’été, Soldes Ubisoft, EA ou Indies (ndlr : jeux indépendants), les joueurs peuvent profiter de bonnes affaires à chaque moment de l’année pour garnir leur disque dur.

À lire également : Microsoft veut faire du Xbox Game Pass le « Netflix du jeu vidéo »

Or, en ce vendredi 31 juillet 2020, EA, Take-Two et Sony confirment bel et bien que le format numérique a pris l’aval sur le support physique. Dans leur bilan financier respectif, les deux éditeurs et le constructeur révèlent la part des ventes de jeux dématérialisés sur consoles, durant ces 12 derniers mois :

Notez bien que le pourcentage communiqué par Sony concerne bien tous les jeux vendus sur PS4, tous éditeurs confondus. En clair, plus d’un jeu sur deux est vendu au format numérique sur Playstation 4. La bascule se confirme donc, avec les chiffres de deux éditeurs majeurs et du numéro un mondial sur le marché des consoles.

EA said that 52% of its console full game unit sales in the past 12 months were via digital download

For reference, Take Two says its ratio was 55% for FY2020

Sony said that 51% of all games sold on PS4 in FY2020 were digital

In other words. We enter next gen with digital >50%

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 30, 2020