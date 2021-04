Xbox Game Pass : Fable, Destroy All Humans… 6 nouveaux jeux pour conclure avril 2021

Afin de clôturer le mois d'avril 2021 en beauté, le Xbox Game Pass accueille une nouvelle fournée de titres inédits dans son catalogue. Les fans seront ravis de (re)découvrir plusieurs jeux de la saga Fable, tandis que les amateurs de baseball pourront se jeter sur MBL The Show 2021.

Décidément, le mois d'avril 2021 a été marqué par l'ajout de nombreux titres sur le Xbox Game Pass. Début avril, les joueurs ont pu notamment mettre la main sur GTA 5 ou encore NHL 2021. Un peu plus tôt, 16 jeux Xbox et Xbox 360 sont devenus jouables via le cloud. De fait et afin de clôturer le mois en beauté, Microsoft vient d'annoncer l'ajout de six jeux inédits sur son service gaming.

Tout d'abord, notons l'arrivée d'un premier titre estampillé “Playstation Studios” sur le Xbox Game Pass. En effet, les abonnés vont pouvoir mettre la main sur MLB 21 The Show, une simulation de baseball. Le jeu sera accessible sur PC comme sur les consoles Xbox One et Xbox Series X et Series S. Notez que le jeu est dénué de traduction française intégrale, il faudra donc être à l'aise avec la langue de Shakespeare.

Dès le 22 avril, ce sera au tour de Phogs! de débarouler sur le Game Pass. Dans ce jeu d'énigmes, vous incarnez deux chiens reliés par un ventre élastique. Un jeu particulièrement fun en coopération avec un ami. Le 28 avril, les joueurs pourront s'essayer à Second Extinction, un jeu de tir coopératif jusqu'à trois joueurs. Rappelant un certain Left For Dead, le jeu vous invite à unir vos forces pour survivre aux assauts incessants de hordes de dinosaures mutants. Si vous aimez le genre, foncez !

Destroy All Humans ! sera également de la partie. Pour rappel, dans ce titre signé Pandemic Studios, vous incarnez Crypto-137, un extraterrestre bien déterminé à ravager les États-Unis des années 50. Annihilez les humains que vous croisez grâce à de multiples armes et capacités psychiques. Enfin, les fans de la saga Fable seront ravis de pouvoir jouer à Fable Anniversary (le remake HD du premier opus) et à Fable 3 sur le cloud. Deux classiques de l'écurie Xbox.

Les jeux qui vont quitter le Xbox Game Pass

Bien entendu, si des titres débarquent sur le Game Pass, d'autres vont être retirés du catalogue dès le 30 avril 2021. C'est notamment le cas de :

Endless Legend (PC)

For The King (Cloud, PC & Console)

Fractured Minds (Cloud & Console)

Levelhead (Cloud, Console & PC)

Moving Out (Cloud, Console & PC)

Thumper (PC)

Les jeux qui vont bénéficier de nouveaux contrôles tactiles

Pour conclure, notons l'arrivée des contrôles tactiles pour six jeux supplémentaires :