Xbox One et Series X : vous pouvez jouer à plus de 50 jeux gratuits, sans abonnement Xbox Live Gold

Microsoft vient de supprimer l'obligation de posséder un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux multijoueurs gratuits. Parmi les titres les plus notables de la liste figurent Apex Legends, Call of Duty : Warzone, Destiny 2, Fortnite, Roblox et Rocket League.

Tous les propriétaires de Xbox One et Xbox Series X/S peuvent jouer à des jeux multijoueurs en ligne gratuits sans abonnement Xbox Live Gold. En tout, cela signifie que plus de 50 titres free-to-play ne nécessitent plus d'abonnement pour jouer en ligne avec vos amis. Ce changement n’est pas une surprise, puisque les membres du programme Xbox Insider ont été les premiers à bénéficier de ce changement le mois dernier.

Ce changement s'appliquera également aux nouveaux jeux à venir, notamment au prochain blockbuster de 343 Industries, Halo Infinite, dont il est confirmé qu'il comportera un mode multijoueur gratuit. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de pouvoir jouer au Halo le plus attendu de l’histoire, puisque celui-ci ne sortira que fin 2021.

Quels sont les jeux gratuits sans abonnement Xbox Live Gold ?

Même si la nouvelle politique de Microsoft vous permet désormais de jouer en ligne aux jeux free-to-play sans abonnement Xbox Live Gold, ce n’est pas le cas pour tous les jeux. En effet, les jeux payants avec des composants en ligne nécessiteront toujours Xbox Live Gold.

Outre la suppression de l'obligation de posséder un Xbox Live Gold pour jouer à des jeux free-to-play, Microsoft a également supprimé l'obligation de posséder le Xbox Live Gold pour rechercher des groupes et accéder à des conversations de groupe. Vous pourrez donc chatter avec vos amis même sans abonnement.

Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste complète actuelle des jeux sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S qui ne nécessitent plus d'abonnement pour être téléchargés :

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands : Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty : Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED : F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round : Core Fighters

Dead or Alive 6 : Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control : Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm's Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino et machines à sous

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships : Legends

Yaris

La nouvelle mise à jour est déployée dans toutes les régions, donc même si vous n'êtes pas abonné au Xbox Live Gold, vous devriez pouvoir accéder aux jeux mentionnés ci-dessus gratuitement dès maintenant.

Source : Xbox