Xbox Game Pass : voici les jeux qui arrivent sur Xbox, PC Windows et Android en avril 2021

De nouveaux jeux arrivent sur le Xbox Game Pass, qui accueille une nouvelle fois GTA V à son catalogue sur console et sur mobile (cloud). Le service continue par ailleurs de proposer des contrôles tactiles pour jouer sur smartphone et tablette sans manette.

Après un mois de mars très chargé, marqué notamment par l'ajout de nombreux jeux Bethesda, le Xbox Game Pass va continuer de s'enrichir en avril. Et une annonce devrait faire plus de bruit que les autres : GTA V intègre à nouveau le Game Pass et sera disponible à partir du 8 avril 2021 sur console et sur mobile via le cloud. Aucune annonce concernant le PC pour le moment.

GTA V débarque une nouvelle fois sur le Game Pass

Pour rappel, le titre de Rockstar, qui aura connu trois générations de console (GTA 5 est sorti sur PS3/Xbox 360, a connu son apogée sur PS4/Xbox One et a droit à une version new gen sur PS5 et Xbox Series), avait déjà été proposé sur le service il y a quelque temps, avant d'être retiré pour faire de la place à Red Dead Redemption 2, qui a quitté la plateforme entre temps.

Au rayon des autres nouveautés à venir, Zombie Army 4: Dead War sera disponible sur console, PC et cloud le 8 avril. A cette même date, Disneyland Adventures et Rush: A Disney Pixar Adventure seront jouables depuis le cloud. NHL 21 arrive sur console le 12 avril via EA Play, alors que Rain on Your Parade (Cloud, Console et PC) et Pathway (PC) seront ajoutés le 15 avril. Enfin, l'offre sportive s'agrandit encore avec MLB The Show 21 sur console et cloud à partir du 20 avril.

Xbox profite de ces annonces pour faire savoir que 50 jeux du Game Pass dans le cloud sont désormais compatibles avec les contrôles tactiles sur mobile, permettant aux joueurs d'en profiter sans avoir à connecter de manette de jeu. C'est le cas par exemple de Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ou encore Slay the Spire, qui prennent la suite de Minecraft Dungeons, le premier titre à en bénéficier.

Source : Xbox