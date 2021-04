Battlefield 6 pourrait débarquer sur le Xbox Game Pass dès cet automne 2021

Battlefield 6 pourrait bien être disponible sur le Xbox Game Pass dès sa sortie à l'automne 2021. Si tel est le cas, Microsoft marquerait un grand coup en proposant l'un des jeux les plus attendus de l'année à ses abonnés Game Pass. De quoi assoir davantage la popularité du service.

Après une courte trêve, la guerre entre Call of Duty et Battlefield, les deux mastodontes du FPS, pourrait bien reprendre en 2021. Nous savons d'ores et déjà qu'un Battlefield 6 est en préparation. Ce nouvel opus devrait débarquer sur PS5, Xbox Series X et PC en fin d'année 2021, et abandonnerait la Seconde Guerre mondiale au profit d'un conflit moderne fictif, à l'instar de ce que proposaient Battlefield 3 et 4.

À l'inverse, les premières rumeurs concernant le Call Of Duty 2021 évoquent justement un retour en 39-45. Cet opus serait développé par Sledgehammer Games, studio responsable de Call Of Duty : WWII. Ici encore, la sortie serait fixée en fin d'année 2021. Mais pour l'instant, rien n'est sûr pour ces deux jeux.

Quoiqu'il en soit, un détail pourrait bien jouer en faveur de Battlefield 6. Dans le dernier podcast de XboxEra, Shpeshal Ed (fondateur du site) a lâché une information de taille sur le prochain FPS du studio Dice. Selon ses informations, “un certain jeu de tir à la première personne AAA” serait “très susceptible d'être lancé sur le GamePass cet automne”. Vous l'aurez compris, il y a de grandes chances pour que ce titre mystère soit bel et bien BattleField 6.

À lire également : Battlefield 6 – après avoir divulgué des informations sur le jeu, un leaker est banni de Twitter

Could Battlefield 2021 could be a Game Pass Day 1 title? Here's what @Shpeshal_Ed from the XboxEra podcast had to say.https://t.co/l4RYoEmIOq #Battlefield #Xbox pic.twitter.com/EZxBRqHlDH — Okami (@Okami13_) April 5, 2021

Une sortie sur le Game Pass qui semble logique

L'arrivée de BF6 sur le Game Pass dès le jour de sa sortie paraît logique, surtout depuis qu'EA Play est disponible sur le service gaming de Microsoft. En effet, depuis la mi-mars 2021, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent profiter sans surcoût du service de jeux par abonnement d'EA, qui abrite toutes les licences phares de l'éditeur américain, comme les Sims, Dead Space, Mass Effect, FIFA, NHL ou encore Battlefield bien entendu.

Avec une sortie en simultanée sur le Game Pass et en boutique, Battlefield 6 s'assurerait une base conséquente de joueurs dès sa sortie et l'idée de pouvoir au jouer au titre sans devoir le payer plein tarif pourrait bien pousser les fans de Call of Duty à se tourner vers son principal concurrent. Espérons que nous aurons plus d'informations sur le titre lors de l'E3 2021, qui se tiendra exclusivement en ligne du 15 au 17 juin 2021.