Xbox Elite Series 2 Core : Amazon propose la manette sans fil sous les 95 €

Une manette Xbox est en promotion chez Amazon ! À l'occasion de la dernière ligne droite des French Days, le géant du commerce en ligne donne la possibilité à ses membres de s'offrir la Xbox Elite Series 2 Core à moins de 95 euros.

Pour les ultimes heures de l'édition automnale des French Days 2024, Amazon permet aux gamers de s'offrir la Xbox Elite Series 2 Core en promotion. Proposée dans un coloris blanc, la manette sans fil de Microsoft voit son prix passer de 129,99 euros à 93,07 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce au coupon FD10 qui est à appliquer au moment de passer la commande.

Lancée par Microsoft il y a deux ans, la Xbox Elite Series 2 Core est une manette qui dispose de joysticks à tension réglable, d'une poignée caoutchoutée enveloppante et de gâchettes ultra-sensibles. Les joueurs peuvent enregistrer jusqu’à trois profils personnalisés sur la manette et de passer de l’un à l’autre à la volée. L'accessoire embarque une autonomie maximale de 40 heures grâce à sa batterie rechargeable et à ses composants raffinés conçus pour durer. Enfin, il est possible d'utiliser la technologie sans fil Xbox, le Bluetooth ou le câble USB-C fourni pour jouer sur console, PC et mobile.