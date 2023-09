Wondershare Filmora brille à l’IBC SHOW 2023, dévoilant des avancées en matière d’édition vidéo alimentées par l’IA

Wondershare Filmora, l'un des principaux noms du monde de l'édition vidéo, a marqué une présence triomphale à l'International Broadcasting Convention (IBC) 2023 à Amsterdam. L'événement, qui a attiré l'attention mondiale des industries des médias, du divertissement et de la technologie, s'est achevé avec succès le 17 septembre. Wondershare Filmora, représenté par le célèbre monteur vidéo Jordan Orme et des représentants de marque d'Allemagne, de France et d'Italie, a occupé le devant de la scène pour dévoiler des fonctionnalités révolutionnaires alimentées par l'IA et discuter de l'avenir de la production vidéo.

Filmora est un logiciel de montage vidéo proposé par Wondershare. Avec déjà plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, il propose de nombreux outils intuitifs et faciles à utiliser afin de créer tous les contenus que vous souhaitez, et ce, même sans expérience dans le montage vidéo.

Écran partagé, bibliothèques avec 500 000 nouveaux effets sonores et visuels, titres en 3D, Fond vert, etc. Filmora propose de nombreux outils pour les créateurs de vidéo. Parmi toutes les fonctionnalités innovantes, on note l’arrivée de l’Intelligence artificielle avec la récente mise à jour Filmora 12 qui permet notamment :

Le détourage intelligent (AI Smart CutOut) capable de suivre les objets et les personnes à isoler.

L’AI Audio Stretch qui permet d’adapter automatiquement la durée d’une piste audio à la durée de la vidéo.

Le Text to Speech qui permet la transcription automatique d’un texte en un discours audio pour la création de voix off.

Tester Filmora 12

Les bases du montage vidéo avec Filmora 12 et les modèles prédéfinis

Vous êtes un débutant ? Pas de panique. Filmora 12 propose une interface intuitive adaptée à tous les types d’utilisateurs. Une fois le logiciel ouvert, vous arrivez en effet sur un écran qui peut se diviser en plusieurs parties :

En haut à gauche, la section avec les fonctionnalités comme “Media”, “Media libres”, “Titres”, “Transition”, “Effets”, “Autocollant”, “Modèles”.

En haut à droite, toutes les informations de votre projet et de vos médias.

Au centre un écran noir de prévisualisation.

En bas, la timeline où vous allez pouvoir glisser vos éléments de montage.

Avec toutes ces fonctionnalités, vous pouvez notamment créer une vidéo grâce aux modèles prédéfinis disponibles sur le logiciel. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

1 – Ouvrez Filmora 12 et cliquez sur le menu “Mes Médias”. Vous accédez à la bibliothèque de modèles prédéfinis pour toutes les occasions (festival, mariage, famille, jeux, publicités, médias sociaux, etc.).

2 – Parcourez la bibliothèque de modèles et sélectionnez ceux qui vous intéressent. Il est possible de prévisualiser chaque modèle avant sa sélection.

3 – Pour un contenu plus personnel, vous pouvez modifier les modèles avec vos propres photos ou vidéos. Pour ce faire, importez ces dernières dans votre bibliothèque de médias et faites-les glisser sur l’emplacement prévu pour le modèle.

Et voilà, vous pouvez désormais profiter d’une création vidéo entièrement personnalisée et au rendu professionnel en seulement quelques clics. Précisons que vous pouvez enregistrer votre modèle pour vos futures créations, mais aussi le partager avec vos proches directement via Filmora 12.

Essayer le logiciel Filmora

Filmora13 : la révolution de l'IA se poursuit

Une nouvelle passionnante attend les amateurs de montage vidéo : Wondershare Filmora a annoncé la sortie prochaine de Filmora13 en octobre. Cette dernière version introduira encore plus de fonctionnalités basées sur l'IA. Filmora13 vise à redéfinir le montage vidéo en améliorant l'efficacité et l'efficience.