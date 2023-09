L'enseigne Lidl donne rendez-vous dans ses magasins français pour profiter d'une réduction de 60 euros sur le Monsieur Cuisine édition Plus. Grâce à cette remise, le célèbre robot de cuisine passe de 229 euros à 169 euros.

Le Monsieur Cuisine édition Plus sera de retour en promotion dans les magasins Lidl à compter du 28 septembre 2023. Il ne faudra pas le rater car le robot de cuisine de l'enseigne de hard-discount pourra être obtenu à 169 euros, soit 30 euros moins cher par rapport à l'offre promotionnelle du mois de mars dernier.

Pour information, l'édition Plus du Monsieur Cuisine bénéficie d'une réduction totale de 60 euros. Afin de profiter du tarif préférentiel, il sera nécessaire d'être membre du programme Lidl Plus.

Lidl : Le Monsieur Cuisine édition Plus est à 169 €

Pour rappel, le Monsieur Cuisine édition Plus est un robot de cuisine équipé d'une puissance maximale de 1 200 W, d'une température réglable de 37 à 130 degrés (45-130 degrés par paliers de cinq degrés) et d'une minuterie de 90 minutes réglable.

On retrouve également une capacité du bol de mixage de 2,2 litres, 10 vitesses, la fonction TURBO (PULSE), le verrouillage de sécurité intégré au couvercle avec témoin lumineux, une balance de cuisine intégrée avec la fonction TARE, et des programmes automatiques pour pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir.

Garanti trois ans et fourni avec un livre de 200 recettes, le robot Monsieur Cuisine édition Plus dispose de plusieurs fonctions telles que cuire/cuire à la vapeur, hacher, émulsionner, mixer, peser ou bien encore réduire en purée. Enfin, l'appareil est accompagné de plusieurs accessoires (compatibles avec le lave-vaisselle) comme un couteau, un batteur, une spatule, un panier de cuisson, un ensemble de cuisson vapeur et un grand bol mélangeur amovible en acier inoxydable.