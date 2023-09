Les membres Amazon Prime qui n'ont pas encore testé Amazon Music Unlimited peuvent profiter de 4 mois gratuits au service de streaming musical du célèbre site de commerce en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon a récemment dévoilé les deux dates de l'édition automnale de son Prime Day 2023. À quelques semaines de l'événement commercial, les membres du service Amazon Prime et tous les nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine peuvent tester, de façon gratuite, le service de streaming musical pendant une période de 4 mois.

À l'inverse, celles et ceux qui n'ont pas Amazon Prime peuvent aussi essayer gratuitement Amazon Music Unlimited, mais au cours d'une durée de 3 mois. Au terme de la période de gratuité, un prélèvement mensuel de 9,99 euros associé à l'offre individuelle sera effectué. Mais comme l'offre est sans engagement, l'abonnement en question pourra être annulé à tout moment et sans frais.

Pour rappel ou à titre d'information, l'offre Music Unlimited permet d'accéder à plus de 100 millions de titres et les meilleurs podcasts sans publicité, à la demande et en streaming audio de haute qualité. Pour terminer, il faut savoir que l'offre prend fin le 11 octobre 2023 ; soit le deuxième et dernier jour des Jours Flash Prime d'Amazon.