Windows 11 / Android : comment utiliser les applications et partager l’écran d’un smartphone sur PC

Avec Windows 11, Microsoft a voulu réduire le fossé entre son système d'exploitation et Android. Cet effort a donné Mobile connecté, une application native qui permet d'utiliser son smartphone directement sur son PC. On vous explique comment cela fonctionne.

Quand les smartphones sont arrivés dans nos vies, nous nous sommes tous à peu près dit à quel il était génial d'avoir un ordinateur miniature dans sa poche. Maintenant, on se surprend à pouvoir utiliser son smartphone sur son PC, sans avoir à produire cet effort incommensurable d'étendre le bras pour l'atteindre. Plus sérieusement, il peut s'avérer extrêmement pratique de pouvoir accéder aux applications de son smartphone depuis son ordinateur, surtout lorsque l'on réalise une tâche qui nécessite les deux appareils.

Les utilisateurs Apple peuvent afficher l'écran de leur iPhone sur le Mac de la manière la plus fluide du monde, et les utilisateurs Android ont Mobile connecté, une alternative certes beaucoup moins, mais qui a le mérite non seulement d'exister, mais qui s'est en plus améliorée avec le temps. Pour faire simple, l'application permet de lancer les applications de votre smartphone sur votre PC Windows.

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Comment savoir si votre PC peut contrôler votre smartphone Android

Contrairement à la solution d'Apple, Mobile connecté est beaucoup moins universel. Concrètement, il vous faudra être muni d'un smartphone ou d'une tablette compatible avec au moins Android 14. Nous vous avons préparé la liste complète des appareils compatibles avec la fonctionnalité. Pour retrouver plus facilement le vôtre, il vous suffit de lancer une recherche avec Ctrl + F puis de taper le nom de votre appareil. Si celui-ci apparaît dans les résultats, félicitations, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Asus

ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro, ROG Phone 8 Pro Edition

Honor

HONOR Magic4 Pro

HONOR Magic6

iQOO

iQOO Digital

iQOO Z

OnePlus

Tous les modèles compatibles avec Android 14 ou plus

Oppo

Tous les modèles compatibles avec Android 14 ou plus

Realme

Tous les modèles compatibles avec Android 14 ou plus

Samsung

Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Fold7

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Ultra

Galaxy S10e

Galaxy A8s

Galaxy A24

Galaxy A25 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A56 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A72

Galaxy A73 5G

Galaxy A80

Galaxy A90s, Galaxy A90 5G

Galaxy F34 5G

Galaxy F35 5G

Galaxy F55 5G

Galaxy F62

Galaxy M33 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy M35 5G

Galaxy M36 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M54 5G

Galaxy M55 5G

Galaxy M56 5G

Galaxy M62

Galaxy Note9

Galaxy Note10, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra

Galaxy Quantum 2

Galaxy XCover5

Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro,

Galaxy XCover Pro

Galaxy XCover Pro 2

Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold6

Z Fold6 SE

Galaxy Active5

Galaxy Active5 Pro

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10 Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE

Surface

Surface Duo

Surface Duo 2

vivo

vivo X Fold3 Pro

vivo X Fold

vivo X

vivo V

vivo T

Xiaomi

Xiaomi 14T

Comment afficher l'écran de votre smartphone Android sur votre PC

Maintenant que vous faites partie des heureux élus, il est temps de passer aux choses sérieuses. Mobile connecté permet concrètement plusieurs choses :

Accéder à vos messages et notifications de votre téléphone

Afficher les photos stockées sur votre téléphone

Passer et recevoir des appels

Lancer une application depuis votre téléphone

Nous allons passer chacune de ces fonctionnalités en revue. Avant toute chose, il faut établir la connexion entre votre PC et votre smartphone. Voici comment vous y prendre :

Sur votre smartphone, faites défiler le menu des réglages rapides Repérez le bouton nommé Lien avec Windows et activez l'option Sur votre PC Windows, ouvrez l'application Mobile connecté Cliquez sur le bouton Android Scannez le QR code qui s'affiche sur votre PC à l'aide de votre smartphone Sur votre smartphone, appuyez sur Continuer

Votre PC et votre smartphone ou tablette sont désormais reliés. Vous pouvez choisir d'ouvrir l'application Mobile connecté au démarrage de votre PC, bien que l'on ne vous le conseille pour le bien de vos performances. L'application va alors mettre quelques secondes à charger les données de votre smartphone. Une fois chose faite, vous aurez accès à plusieurs fonctionnalités.

Envoyer et recevoir des messages et des appels depuis votre PC

Dans l'onglet Messages, vous pouvez retrouver tous les SMS et messages RCS reçus sur votre smartphone et y répondre sans y toucher depuis votre PC. L'onglet Appels fait exactement la même chose avec, comme son nom l'indique, les appels.

Visionner toutes vos photos

Dans l'onglet Photos, vous retrouverez toutes les photos prises avec votre smartphone. Attention, il s'agit bien uniquement des clichés capturés avec votre appareil photo et de vos captures d'écran. Vous ne trouverez donc pas les images téléchargées ou que l'on vous a envoyées via messagerie. En cliquant dessus, vous pourrez les supprimer, les partager ou les enregistrer sur votre PC.

Contrôler votre smartphone à distance

Enfin, l'onglet Applications est sans doute le plus puissant de tous, puisqu'il permet littéralement de lancer les applications de votre smartphone sur votre PC. Plus précisément, la fonctionnalité va créer dupliquer l'écran de votre smartphone sur votre PC pour que vous puissiez utiliser ses applications. Il ne s'agit donc pas de faire tourner ces dernières de façon native, mais bien de les streamer. Il faudra pour cela que votre smartphone soit déverrouillé. Vous pourrez continuer à l'utiliser en parallèle.