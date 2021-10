Windows 11 : un bug empêche certains PC d’installer la mise à jour alors qu’ils sont compatibles

Un nouveau bug sévit sur Windows 11. Pour de nombreux utilisateurs, PC Health Check affirme que leur ordinateur est compatible, tandis que Windows Update assure le contraire. De ce fait, impossible d’installer le système d’exploitation par ce biais. En attendant le correctif de Microsoft, il reste la solution du fichier ISO.

Beaucoup d’utilisateurs ont attendu avec impatience le 5 octobre dernier pour installer la version finale de Windows 11. Pour la plupart, du moins parmi ceux ayant les configurations requises, tout s’est passé comme sur des roulettes. Pour d’autres néanmoins, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, ils sont plusieurs à assister à une sorte de conflit interne dans Windows 10. Compatible, pas compatible, difficile de faire un choix.

Avant de lancer l’installation, il convient de faire un tour sur PC Health Check, l’utilitaire qui permet de vérifier si le PC répond bien aux exigences matérielles de Windows 11. Pour ceux qui cochent toutes les cases, pas de problème donc, l’outil indique qu’il peut accueillir l’OS. Mais les choses se corsent du côté de Windows Update. Cette fois, l’utilisateur obtient la réponse inverse : le PC n’est pas compatible.

Sur le même sujet : Windows 11 — il n’est plus possible d’acheter une licence, une première en 36 ans d’existence

Windows 10 empêche d’installer Windows 11 sans raison apparente

Impossible alors de passer par ce biais pour installer la mise à jour, alors même que l’ordinateur est doté de la configuration requise. Un bug pour le moins frustrant donc, quand on sait l’inquiétude qu’a causé l’annonce de Microsoft concernant la puce TPM 2.0. « Nous sommes conscients du problème, et nous travaillons actuellement sur le développement d’un correctif », a déclaré la firme, sans plus s’étendre la date de déploiement d’un correctif.

Cette dernière n’a pas non plus expliqué comment contourner le problème. Si vous souhaitez malgré tout installer Windows 11, la meilleure solution est donc de passer par le fichier ISO. Si, après vérification, votre PC ne dispose finalement pas de la configuration requise, il est également possible d’installer l’OS via un autre outil, bien que cela n’est pas vraiment conseillé.

En tout cas, ce n’est pas le premier bug de Windows 11 rapporté par les utilisateurs. Certains d’entre eux doivent encore se contenter de la barre des tâches de l’ancienne version. Autre souci plus embêtant, les détenteurs d’un PC équipé d’un processeur AMD voient les performances de celui-ci amputées de 15 %.

Source : Windows Latest