Windows 11 : l’ISO officiel est disponible, comment le télécharger gratuitement

Windows 11 est disponible ! Si vous souhaitez installer dès à présent le nouveau système d’exploitation de Microsoft, il suffit de télécharger l’outil d’installation sur le site officiel. L’installation est simple et peut se faire de plusieurs façons.

C’est le grand jour ! Windows 11 est enfin disponible pour le grand public et vous pouvez désormais le télécharger et l’installer sur votre PC. Pour se faire, Microsoft a mis en ligne l’outil d’installation sur son site officiel.

Si vous êtes actuellement sur Windows 10, la firme de Redmond vous proposera la mise à jour automatiquement dans la première moitié de l’année 2022. Passer par une installation manuelle permet de ne pas attendre et de profiter immédiatement des nouveautés. Avant de procéder, il faut vérifier que votre ordinateur est bien compatible avec cet OS, qu’il dispose par exemple de la fameuse puce TPM 2.0. Pour ça, Microsoft propose un outil simple appelé PC Health Check.

Comment installer Windows 11 si son PC est compatible ?

Si votre PC est en règle et que vous pouvez installer l’OS, vous pouvez procéder de plusieurs manières. Si vous avez votre PC sur Windows 10, il suffit de cliquer sur le premier lien. Une fois l'outil téléchargé, il suffira de le lancer et de se laisser porter. Même si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, le procédé est simple comme bonjour, toutes les étapes étant expliquées. Petit détail qui a son importance : si vous avez Windows 10, Windows 11 est gratuit.

Le deuxième et le troisième lien permettent de créer une image disque Windows 11. Cela signifie que vous pourrez placer le programme d’installation sur un support (comme une clé USB) afin de le lancer sur une machine externe ou virtuelle. La méthode obligatoire pour le placer sur un PC ne disposant pas d’OS.

Windows 11 est déjà utilisé par bon nombre de PC à travers le monde grâce au programme Insider. Mais cette fois, Microsoft se jette dans le grand bain. Tout le monde peut profiter du nouveau design et des nouvelles fonctionnalités de Windows. Pour rappel, Windows 11 ne change pas drastiquement l’utilisation par rapport à Windows 10 mais se veut plus moderne dans le visuel et entreprend certaines refontes, notamment au niveau de la barre des tâches. Plusieurs bureaux sont désormais accessibles, tout comme la possibilité de partager encore plus facilement son écran avec différentes applications.

