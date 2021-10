Windows 11 réduit les performances des processeurs AMD Ryzen de 15 %, un correctif prévu

Windows 11 est officiellement sorti, mais si vous disposez d'un processeur AMD Ryzen, il est peut-être préférable d'attendre un peu avant d'effectuer la mise à jour. Celle-ci impacterait négativement les performances des puces.

Windows 11 regorge de nouvelles fonctionnalités pour le gaming, mais a malheureusement réduit les performances de certains processeurs. Peu de temps après le lancement de Windows 11 le 5 octobre dernier, AMD et Microsoft ont annoncé que les processeurs AMD compatibles avec Windows 11 « peuvent présenter des performances réduites dans certaines applications lors de l'exécution de Windows 11 », ce qui signifie que plus d’une centaine de processeurs seraient concernés.

AMD a notamment déclaré que sa fonction “preferred core”, qui indique au système d'exploitation quel cœur de chaque CPU peut atteindre l'horloge la plus élevée, ne fonctionne pas correctement dans Windows 11. Puisqu’il est donc impossible pour Windows 11 de programmer correctement les threads sur le cœur le plus rapide, certaines « applications sensibles aux performances d'un ou de quelques threads du CPU peuvent présenter des performances réduites ». L'impact sur les performances serait notamment détectable sur les processeurs avec 8 cœurs ou plus, dont le TDP est supérieur à 65 watts.

Windows 11 bride les performances des jeux avec les processeurs Ryzen

AMD et Microsoft ont découvert deux problèmes majeurs avec Windows 11 sur les processeurs Ryzen. Le premier est que Windows 11 peut faire tripler la latence du cache L3. Selon AMD, ce problème pourrait entraîner une baisse des performances de 3 à 5 % dans la plupart des applications concernées, tandis que certains jeux (AMD mentionne spécifiquement ceux « couramment utilisés pour l’eSport ») pourraient connaître des baisses de performances de 10 à 15 %.

Parmi les jeux esport concernés, on peut notamment citer Dota 2 et Counter-Strike : Global Offensive, car les données provenant de votre RAM et destinées au CPU sont bloquées par le cache L3.

Selon la page d’assistance, AMD et Microsoft sont tous deux sur le coup, et les correctifs pour tous ces problèmes devraient arriver d'ici la fin du mois d’octobre, mais aucune date précise n’a été mentionnée. Si vous hésitez à effectuer la mise à niveau et que vous souhaitez maximiser les performances de jeu, il est alors préférable d'attendre que ces bugs soient résolus. Néanmoins, si vous souhaitez tout de même installer la mise à jour, vous pouvez déjà aller télécharger l’ISO officiel gratuitement.

Source : AMD