Windows 10 : votre PC est-il compatible avec Windows 11 ? Ce logiciel permet de le découvrir

Windows 11 peut-il s’installer sur votre PC ? Vous pouvez le voir en un coup d’œil avec cet outil de Microsoft. « Contrôle de l’intégrité du PC » est en effet de nouveau disponible avec des améliorations majeures, comme la mention de ce qui ne va dans votre machine en cas d’incompatibilité.

Windows 11 débarque dans quelques jours et vous ne savez toujours pas si votre PC pourra le faire tourner ? Pour vous aider, Microsoft a de nouveau publié son logiciel nommé PC Health Check (Contrôle de l’intégrité du PC dans la langue de Molière). Il vous donne de précieuses indications sur la compatibilité de votre machine.

L’outil avait déjà été publié dès le mois de juin au moment de l’annonce de Windows 11. Toutefois, il avait été pointé du doigt pour ses bugs et son manque de précision. Il se contentait en effet de vous dire si oui ou non votre machine pouvait faire tourner le nouvel OS. Si ce n’était pas le cas, il ne vous disait pas pourquoi.

Windows 11 nécessite une configuration minimale pour être installé

L’outil a été retiré puis est repassé en bêta avant de ressortir aujourd’hui. Il fonctionne toujours de la même façon mais donne plus de données, que votre PC soit compatible ou pas avec le nouveau système d’exploitation. En effet, le logiciel vous dit clairement si votre processeur, votre RAM et la taille de votre SSD sont suffisants. Plus encore, il vous indique si vous avez une puce TPM 2.0 ou non, outil indispensable pour installer l’OS.

Pour rappel, cette puce est intégrée dans tous les PC récents et si vous avez acheté votre machine il y a peu, ça ne devrait pas poser de problème. Toutefois, cette exigence conduit bon nombre de vieux appareils à rester sur Windows 10. Une contrainte totalement assumée par Microsoft qui explique avoir fait ce choix pour des raisons de sécurité. Attention, elle peut être présente sur votre carte mère mais ne pas être activée. Il faudra donc faire un tour dans le BIOS pour la mettre en route.

Quoi qu’il en soit, l’outil peut être téléchargé directement sur le site de Microsoft. A vous ensuite de l’installer et de constater si oui ou non, vous pouvez passer sur Windows 11. Pour rappel, le système d’exploitation va arriver le 5 octobre prochain.

Télécharger l'outil de Microsoft