Windows 11 : premier bug, la barre des tâches ne s’affiche pas sur certains PC

Windows 11 a été déployé officiellement il y a maintenant quelques jours, et la nouvelle mise à jour est comme d’habitude arrivée avec son lot de bugs. Certains utilisateurs rapportent déjà qu’ils sont privés de la nouvelle barre de tâches.

Microsoft a officiellement rendu disponible l’ISO de Windows 11 le 5 octobre dernier, et les premiers bugs commencent déjà à apparaître. Alors qu’il est possible de retrouver la barre des tâches de Windows 10 après avoir mis à jour son ordinateur vers Windows 11, notamment grâce à l’outil Start11 conçu par Stardock, la nouvelle version du système d’exploitation semble priver certains utilisateurs de la nouvelle barre de tâches redesignée.

En effet, sur Reddit, un utilisateur nommé « Mastermind1703 » a affirmé qu’après avoir mis à jour son ordinateur vers Windows 11, la nouvelle barre des tâches de la version n’était pas apparue sur son PC, et qu’il était bloqué avec l’ancienne barre de tâches de Windows 10. Il semble qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé, puisque de nombreux autres utilisateurs ont commenté la discussion en déclarant qu’ils rencontraient le même problème.

Certains utilisateurs sont privés de la nouvelle barre de tâches de Windows 11

Mastermind1703 a pourtant installé la mise à jour grâce à l’outil officiel de Microsoft : l’assistant d’installation de Windows 11. Selon le géant américain, il s’agit pourtant de « la meilleure solution pour installer Windows 11 sur l'appareil que vous utilisez actuellement ». Microsoft n’a pour l’instant pas officiellement communiqué au sujet de ce bug, mais il serait possible de le corriger facilement.

Depuis, l’auteur et d’autres internautes auraient réussi à corriger ce problème grâce à un autre utilisateur, qui leur a conseillé d’appuyer sur « Windows + R » puis taper « netplwiz ». Il suffirait ensuite d’ajouter un compte administrateur local, puis se connecter en utilisant ce nouveau compte et configurer à nouveau Windows. Il vous faudra ensuite ajouter votre compte Microsoft à votre compte administrateur local et supprimer l’ancien.

On espère que Microsoft pourra corriger ce bug dans une future mise à jour du système d’exploitation. En attendant, si vous n’avez toujours pas installé Windows 11 et que vous possédez un ordinateur équipé d’un processeur Ryzen, il serait peut-être préférable d’attendre quelques semaines. En effet, Windows 11 réduit les performances des puces AMD de 15 %, mais un correctif devrait être déployé à la fin du mois.

