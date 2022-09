Windows 11 : la nouvelle app Photos est plus belle, mais perd son éditeur vidéo

Microsoft a annoncé sur le blog de la compagnie qu’une nouvelle version de l’application Photos va être mise à disposition de tous les ordinateurs inscrits au programme Inside. Au menu, une expérience utilisateur personnalisée et une meilleure intégration avec OneDrive.

À en croire Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, Windows 11 est le plus utilisé et le plus apprécié de toutes les versions de l’OS jamais sorties. Gageons que les changements apportés par la mise à jour Windows 11 2022 accélérera plus encore l’adoption du nouveau système d’exploitation. En ce sens, l’application Photos bénéficie à nouveau d’une refonte et voit son intégration avec OneDrive renforcée.

Le redesign de la Galerie de photos est le changement le plus visible. Celle-ci est plus facile à réorganiser et propose, selon les équipes de Microsoft, “une expérience personnalisée” de navigation. En d’autres termes, naviguer parmi des milliers d’images ou retrouver des photos selon des critères bien particuliers sera beaucoup plus simple.

Photos propose une meilleure intégration à OneDrive

Autre amélioration notable, la possibilité de travailler avec plusieurs écrans et/ou fenêtres simultanément, une fonctionnalité que les professionnels ou les amateurs éclairés apprécieront énormément. Pour ce type d’utilisateurs, les plus voraces en images, il sera également plus facile d’importer des photos en provenance de smartphones ou d’appareils photos. Si vous avez énormément de photos, les 5Go de stockage gratuit ne seront pas suffisants, vous pourrez acheter plus de place dans le Cloud directement depuis l’application. Logiquement, l’intégration avec OneDrive, la solution de stockage dans le Cloud de Microsoft, est désormais plus naturelle.

Microsoft ne le clame pas haut et fort, mais l’éditeur de vidéo intégré à Photos a disparu dans la mise à jour Windows 11 22H2. Si vous l’appréciez vraiment, ce dernier est disponible en téléchargement sur le Microsoft Store. Pour le remplacer, la compagnie invite fortement les vidéastes à se tourner vers ClipChamp, un logiciel dédié à la création et au montage de vidéos préinstallé dans Windows 11 depuis le printemps dernier. Cette application a la lourde tâche de succéder au bienaimé Windows Movie Maker. La présentation des nouveaux PC Surface de Microsoft est prévue pour le 12 octobre. Le moment idéal pour annoncer la disponibilité au grand public de la nouvelle version de Photos ?

Source: Windows Blogs