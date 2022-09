Windows 11 : les widgets en plein écran arrivent et ça change tout

La prochaine grosse mise à jour de Windows 11 fera la part belle aux Widgets. La dernière build dédiée aux Insiders permet de voir ce que Microsoft nous réserve en la matière. Désormais, les Widgets peuvent prendre tout l’écran.

Les Widgets sont à la mode. Sur les smartphones, les constructeurs rivalisent d’imagination pour les mettre en avant et les rendre utiles. Sur PC, Microsoft les a (ré)introduit sur Windows 10 avant de leur accorder une place de choix sur Windows 11. La prochaine mise à jour de l’OS les mettra encore plus en avant.

En effet, la Build 25201, dédiée aux Insiders, permet de mettre les Widgets en plein écran. Une manière d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les informations utiles.

Windows 11 mise sur les Widgets

Les Widgets existent déjà sur Windows 11 et cette update permet d’étendre la fenêtre via un petit bouton. Microsoft précise que ce tableau mémorise vos préférences. Il se souviendra de quels sujets vous êtes friands mais aussi de la taille que vous souhaitez pour cet affichage.

Plus encore, cette mise à jour apporte des améliorations au Widget du Game Pass. Celui-ci permet désormais de voir votre compte et quels jeux sont installés sur votre machine. Il ne faudra que cliquer sur le jeu en question pour le lancer. Pour notre part, nous regrettons que ces Widgets soient encore cantonnés à une fenêtre spéciale. Nous aurions aimé des animations mieux intégrées au bureau, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois.

A lire aussi – Windows 11 accueillera les Widgets tiers dès cette année

Pour télécharger cette nouvelle Build, il faut être inscrit au programme Insider de Windows. Cela se fait simplement via les paramètres de votre système d’exploitation. Ainsi, il sera possible de tester les nouveautés implémentées par Microsoft. Mais attention, de nombreux bugs peuvent subsister et un retour d’expérience est apprécié.

Pour le grand public, cette nouveauté devrait débarquer dans la grosse mise à jour 22H2. Si tout se passe bien, elle sera disponible dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Elle apportera d’autres innovations intéressantes, notamment sur la barre des tâches. Windows 11 devrait télécharger cette update automatiquement et elle s’installera lors d’un redémarrage. L’utilisateur n’a donc pas grand-chose à faire pour en profiter.