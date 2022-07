Windows 11 : la dernière build introduit de nouvelles options de recherche dans la barre des tâches

La build 25158 de Windows 11 ajoute trois nouveaux formats de barre de recherche dans Windows 11. On retrouve ainsi un bouton classique, ainsi que deux barres plus ou moins imposantes, chacun placé au sein de la barre des tâches. Cette nouveauté s’accompagne en outre de la disparition de la barre des tâches sur le bureau introduit il y a quelques semaines.

Microsoft souhaite visiblement expérimenter de nouvelle chose avec la fonctionnalité de recherche de Windows 11. En effet, la firme de Redmond déploie aujourd’hui une nouvelle build Insiders via le canal Dev, numérotée 25 158. La nouveauté la plus remarquable est donc plusieurs options de recherches retravaillées qui intègrent la barre de recherche. Ces nouvelles interfaces semblent s’adapter à l’envie de l’utilisateur.

Ainsi, il est possible de configurer celle-ci comme un simple bouton, que l’on trouve d’ores et déjà dans la version grand public du système d’exploitation. Mais il est également possible d’opter pour une barre de recherche, plus ou moins grande selon le réglage. L’un indique simplement « rechercher » tandis que l’autre propose de « rechercher sur le web ».

Sur le même sujet — Windows 11 : Microsoft ajoute enfin des onglets à l’explorateur de fichiers

De nouveaux boutons intègrent la barre des tâches de Windows 11

Autre détail qui a son importance, ces nouvelles interfaces s’accompagnent d’un changement qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. En effet, la barre de recherche qui se trouvait directement sur le bureau, ajoutée avec la build 25120 déployée en mai dernier, a disparu. Un choix plutôt logique puisqu’il semble inutile de combiner les deux options, mais il est probable que beaucoup d’utilisateurs préfèrent la précédente version.

En outre, Microsoft précise qu’il est possible de retirer l’ensemble de ces barres de recherche dans les paramètres si on le souhaite. Pour l’heure, difficile de savoir si Microsoft prévoit de déployer l’une ou l’autre option de barre des tâches dans la version standard de Windows 11 à l’avenir. Comme toujours avec les builds Insiders, les expérimentations de la firme peuvent parfaitement ne jamais sortir des canaux de test.

Le reste des nouveautés contiennent notamment de nouvelles notifications relatives à l’actualité récente ainsi que les corrections ordinaires de bugs.