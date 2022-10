Windows 11 : ça y est, les onglets dans l’explorateur de fichiers sont enfin là !

Après des semaines de test et de teasing, le grand public peut enfin profiter des onglets dans l’explorateur de fichiers de Windows 11. La mise à jour est disponible dès aujourd’hui et est optionnelle. D’autres fonctionnalités font également leur arrivée, comme les suggestions d’actions ou encore les nouveaux raccourcis de la barre des tâches.

Nous vous prévenions la semaine dernière : l’attente pour les onglets dans l’explorateur de fichiers touchait à sa fin. Il aura finalement fallu patienter encore quelques jours, mais cette fois ça y est, les onglets sont bel et bien là pour tous les utilisateurs de Windows 11. Aujourd’hui, Microsoft déploie la mise à jour complémentaire de Windows 11 22H2 qui ajoute enfin toutes les fonctionnalités annoncées, mais manquantes ces dernières semaines.

Rappelons que Windows 11 22H2 est disponible depuis presque un mois à l’installation, mais que toutes les nouveautés présentées par Microsoft n’étaient pas encore au rendez-vous. La firme de Redmond nous avait promis que celles-ci arriveraient le mois suivant, promesse désormais tenue. Une fois la mise à jour installée, vous pourrez naviguer dans l’explorateur dans une seule et même fenêtre, tout en profitant d’un nouveau design plus épuré et mieux organisé.

Windows 11 récupère enfin toutes les fonctionnalités de 22H2

Si les utilisateurs seront ravis de pouvoir enfin profiter des onglets attendus depuis des années, ils seront également heureux d’apprendre que ces derniers n’arrivent pas seuls avec cette nouvelle mise à jour. En effet, les suggestions d’action sont également de la partie. Pour ceux qui seraient passés à côté, ces dernières proposent plusieurs tâches dès que l’utilisateur copie une date ou un numéro de téléphone, comme l’ajout dans le calendrier ou un appel sur Teams.

La barre des tâches a elle aussi droit à quelques ajustements. Depuis le lancement de Windows 11, les utilisateurs se plaignaient de ne plus pouvoir accéder au gestionnaire des tâches en effectuant un clic droit n’importe où sur celle-ci. Cela est désormais corrigé. De plus, si vous avez trop d’applications ouvertes, celles-ci se regrouperont dans un seul et même hub accessible via un simple clic.