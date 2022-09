Windows 11 22H2 : la mise à jour est enfin disponible pour tous, voici comment la télécharger

Microsoft a enfin publié la prochaine version de Windows 11 appelée “22H2”, autrement connue sous le nom de mise à jour Windows 11 2022, et elle est disponible en tant que mise à jour facultative pour les utilisateurs exécutant au moins Windows 10 2004 ou une version antérieure de Windows 11.

Comme on pouvait s’y attendre, Microsoft a publié mardi sa première mise à jour majeure pour Windows 11. Cela faisait maintenant plusieurs mois que les Insiders avaient eu droit aux nouvelles fonctionnalités, et celles-ci sont désormais disponibles pour toutes les utilisateurs. Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctions de sécurité, de productivité, d'accessibilité et d’autres dédiées au gaming. On retrouve notamment une poignée de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations axées sur l'amélioration de l'expérience Windows 11 existante en étoffant des zones telles que le menu Démarrer et la barre des tâches avec davantage de capacités.

Malheureusement, parmi toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avions déjà détaillées, toutes ne seront pas immédiatement disponibles. En effet, les onglets de l'explorateur de fichiers et le débordement de la barre des tâches arriveront plus tard. Selon Microsoft, elles devraient être lancées à une date ultérieure, en octobre.

Comment installer Windows 11 22H2 ?

Les utilisateurs de Windows 11 peuvent se rendre dès maintenant sur Windows Update pour voir si la nouvelle version les attend déjà pour être téléchargée et installée. Comme à chaque mise à jour, le déploiement de la version 22H2 adopte une approche progressive, ce qui signifie que la mise à jour ne sera pas proposée à tout le monde immédiatement, mais progressivement au cours des prochaines semaines. Le géant américain doit s’assurer qu’il n’y ait pas de bugs trop importants.

Pour faire la mise à jour, suivez le guide ci-dessous :

Ouvrez le menu Démarrer et cherchez Paramètres de Windows Update

Si la mise à jour est disponible, celle-ci devrait apparaître.

Cliquez alors sur Télécharger et Installer. Sinon, cliquez sur rechercher des mises à jour.

Si vous utilisez toujours Windows 10, sachez qu’il vous est également possible de passer directement à la version 22H2 via Windows Update. Cependant, la configuration requise pour cette version n'a pas changé, ce qui signifie que si vous n'étiez pas éligible à la version Windows 11 de l'année dernière, la mise à jour 2022 ne vous sera pas proposée non plus. D’ailleurs, Microsoft a une fois de plus souligné que si votre appareil actuel n'est pas éligible pour Windows 11, sachez que Windows 10 sera pris en charge jusqu'au 14 octobre 2025.