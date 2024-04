Google veut remplacer les JPEG par un nouveau format, que va-t-il changer ?

Alors que le format JPEG domine le monde des images numériques depuis des années, ses limitations, notamment en termes de qualité d'image et de compression, sont de plus en plus ressenties. Google travaille sur ce problème avec une approche prometteuse.

Depuis sa création, le format JPEG est synonyme de photographie numérique et d'images sur internet. Il est couramment utilisé pour sa capacité à réduire considérablement la taille des fichiers. Cependant, cette compression vient avec son lot de compromis : une perte de qualité et l'apparition de défauts sur les photos qui s'accentuent à chaque réenregistrement de l'image.

Face à aux limites du format JPEG, Google a entrepris de trouver une solution qui pourrait réconcilier efficacité de compression et intégrité de la qualité. L’entreprise, reconnaissant les besoins des utilisateurs de conserver des images de haute qualité sans pour autant sacrifier l'espace de stockage, a développé une technologie qui pourrait bien résoudre cette équation.

Voici Jpegli, un format qui promet de compresser les images sans perte de qualité

La solution proposée par Google se nomme Jpegli. Ce nouveau format promet une amélioration significative de la compression des images JPEG, atteignant jusqu'à 35% de réduction de taille par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en minimisant la perte de qualité et les défauts dû à la compression.

L'innovation de Jpegli réside dans son approche de la compression, qui intègre des techniques avancées issues du développement du JPEG XL, un format encore plus récent et performant. Grâce à ces méthodes, ce nouveau format parvient à réduire le bruit tout en préservant davantage de détails dans les fichiers de taille réduite. Cette prouesse technique est d'autant plus remarquable qu'elle maintient une compatibilité totale avec les encodeurs et décodeurs JPEG existants, facilitant son adoption sans devoir modifier les infrastructures web actuelles.

Au-delà de la simple réduction de taille, Jpegli s'attaque aux problemes de longue date associés au format JPEG, tels que la dégradation de la qualité à travers les multiples sauvegardes et la gestion inefficace des nuances de couleur et des détails fins. En permettant une compression plus intelligente et respectueuse du contenu visuel, ce format ouvre la voie à des images de meilleure qualité sur internet.