Si Mario est rouge, c’est pour une raison bien précise, Nintendo ne laisse rien au hasard

Pourquoi Mario est-il rouge ? Le plombier de Nintendo est tout de suite reconnaissable grâce à la couleur vive de son polo et de sa casquette. Ce coloris a été choisi pour une raison bien précise et surtout toute simple. Aujourd’hui, on vous explique cette histoire.

Mario est plus qu’un personnage de jeu vidéo, c’est une icône de la pop culture reconnaissable au premier coup d’œil. C’est grâce à son design simple et sa casquette rouge… mais au fait, pourquoi Mario est-il rouge ? On vous explique.

Le Mario que l’on connait aujourd’hui est habillé avec un pull rouge et une salopette bleue. Cela n’a pas toujours été le cas, puisqu’au début de sa carrière, ses couleurs étaient inversées. Mais pourquoi le plombier portait-il donc une salopette écarlate ?

Si Mario est rouge, c’est pour une raison toute simple

Mario est apparu pour la première fois dans le jeu d’arcade Donkey Kong en 1981. Il est alors nommé Jumpman (et est charpentier, non plombier). Il a pour objectif de délivrer la princesse des griffes d’un affreux gorille.

Le jeu se présente comme une succession de niveaux sur écran unique. Donkey Kong est au sommet et balance des tonneaux sur des plateformes. Aux commandes de Jumpman, le but est d’arriver au sommet en faisant preuve de patience et de doigté. Les yeux du joueur doivent donc constamment être fixés sur le héros. Pour le rendre bien visible, le créateur Shigeru Miyamoto a décidé de lui donner cette couleur rouge vif. De quoi le faire ressortir sur le fond noir, tout bêtement ! De même, l’ajout de la casquette permet de bien voir sa tête, chose impossible avec des cheveux foncés. Le design iconique de Mario est déjà là !

Mais pourquoi Luigi est-il vert ?

En 1983, le personnage revient sur les bornes d’arcade avec Mario Bros. Le jeu consiste cette fois à nettoyer les égouts de New York infestés par des tortues (qui deviendront des koopas dans les jeux suivants). Notre héros ne s’appelle alors plus Jumpman, mais Mario, en hommage à Mario Seagale, promoteur immobilier qui a loué des locaux à Nintendo of America.

La particularité du jeu est de pouvoir s’amuser à deux. Un nouveau personnage, Luigi, se greffe donc à l’aventure. A cause des limitations techniques, Luigi reprend le même “sprite” (l'apparence et les animations) que Mario. Pour le différencier, il est habillé avec une salopette verte, cela permet de le distinguer aussi bien que son frère sur le fond noir. Le vert est choisi car il est opposé au rouge sur le spectre des couleurs. Tout simplement.

Mario, quant à lui, inverse ses couleurs. Sa salopette devient bleue et son polo rouge, soit le design qu’on lui connaît aujourd’hui. Toutefois la salopette reprend son coloris écarlate sur le jeu Super Mario Bros sur NES (1985) afin de bien le distinguer sur le ciel bleu, mais se ré-inverse encore pour Super Mario Bros 2 (version occidentale).

C’est la jaquette de Super Mario Bros 3 en 1988 (sortie japonaise) qui finalise son design. Un accoutrement qu’il porte toujours aujourd’hui et qui, au départ, n'avait été conçu que pour des raisons techniques.