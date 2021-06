Windows 11 plus rapide, une PS5 standard au prix d’une Digital Edition, le récap’

Windows 11 serait 8% plus rapide que son prédécesseur, l’immense objectif du Huawei P50 nous promet des résultats époustouflants, une belle surprise pour certains clients qui ont vu leur PS5 Digital Edition se transformer gratuitement en version disque, on fait le point dans le récap’ du jour.

Sans nouvelle de votre site d’actus préféré en terme de récap depuis le weekend ? Pas d’inquiétude, nous sommes de retour avec des nouvelles fraîches ! Mettez-vous à jour avec le récap des news d’hier !

Windows 11 promet un système d'exploitation 8% plus rapide que Windows 10

Sur Windows 11, Microsoft a opéré un bond remarquable en performance par rapport à Windows 10. En regroupant les différents benchmarks déjà effectués sur le système d’exploitation, on remarque que ce dernier est environ 8 % plus rapide que son prédécesseur. La navigation sur le web a également eu droit à un boost non négligeable de 10 % sur Chrome 91 par rapport à la mise à jour Windows 10 de mai 2021. Microsoft promet de mettre régulièrement à jour son système d’exploitation afin d’obtenir des meilleures performances avec le temps.

Huawei mise sur la qualité photo avec son nouveau haut de gamme, le P50 Pro

Grâce à un immense objectif principal de 1/1,18 pouce, les nouveaux Huawei P50 devraient se faire une place de choix parmi les meilleurs photophones du marché. D'après les fuites, les P50 Pro et P50 Pro+, les deux versions les plus haut de gamme, miseraient sur un objectif Sony IMX800, un immense module photo qui assurerait des photos de première qualité. Pour rappel, Huawei devrait annoncer les P50 dans les semaines à venir, et l’arrivée des Mate 50 se verrait reportée à l’année prochaine.

Ils achètent une PS5 Digital Edition et repartent avec une version standard

Des clients de Walmart ont obtenu leur PS5 standard pour 399 $, soit le prix d’une Digital Edition. L’enseigne de supermarchés américaine a en effet vendu plus de Digital Edition qu’elle n’en avait en stock, et a donc proposé de remplacer le surplus par des modèles standards. Le jour où Walmart a ouvert les ventes de PS5 ; il n’y avait pourtant aucun modèle standard en stock. Heureusement pour la chaîne, son revendeur Sam’s Club a bénéficié d’un restock seulement quelques heures après la mise en ligne. La situation de pénurie ne semble pas prête de s’améliorer autour du globe, certains prédisant même qu’elle s’apprête à empirer avec le retour du Covid-19 en Asie.

