Votre PC de bureau pourrait bientôt être certifié Copilot+, et c’est grâce à Intel

Certains PC portables sont certifiés Copilot+, c’est-à-dire qu'ils disposent de processeurs capables de faire tourner certaines applications IA de Windows. Ce serait aussi bientôt le cas des PC de bureau. Intel travaille dans ce sens.

Lancée il y a un an, la certification Copilot+ concerne les ordinateurs portables Windows 11. Les PC qui jouissent du macaron disposent en effet d’un processeur « IA compatible », donc avec un NPU assez puissant pour faire tourner des applications IA telles que la retouche photo, click to do ou recall. Les PC de bureaux devraient aussi être bientôt concernés.

Aujourd’hui, pas de certification Copilot+ pour vos PC desktop, mais cela pourrait changer grâce à Intel. Selon la version coréenne de Zdnet, la prochaine génération de processeurs Intel Arrow Lake devrait mettre le paquet sur l'IA.

Des PC de bureau bientôt certifiés Copilot+ ?

Il semblerait que la prochaine fournée de processeur Arrow Lake emprunterait l’architecte NPU 4 de ses homologues laptop. Pour rappel, il faut qu’un processeur ait une puissance d’au moins 40 TOPS pour être capable de faire tourner les fonctionnalités IA de Windows. Ce n'est actuellement pas le cas.

Le revers de la médaille, c’est que les Arrow Lake 2025 ne devrait pas proposer plus de cœur ou de threads, donc de puissance brute. Le but serait de se concentrer essentiellement sur l’IA. Une démarche nécessaire pour un environnement Windows où l’IA prend de plus en plus de place au fil des mois. Windows 12 n’est pas encore au coin de la rue, mais son arrivée pourrait changer beaucoup de choses dans ce domaine, d’où la nécessité pour les constructeurs de miser sur l’IA, que ce soit sur les laptops que les desktops.

Les nouveaux processeurs Intel Arrow Lake devraient arriver pendant ce deuxième semestre 2025. Dans tous les cas, Microsoft continue de pousser l’usage de l’IA, et ce malgré les polémiques. La puissance du NPU est désormais devenue centrale pour les fondeurs, que ce soit pour les PC ou les smartphones. Reste à voir comment seront marketés ces processeurs, c’est-à-dire si la certification Copilot+ sera mise en avant ou non.