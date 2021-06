Huawei P50 : l’immense capteur photo promet des résultats époustouflants

Les Huawei P50, les nouveaux fleurons haut de gamme de la marque chinoise, promettent de faire des merveilles dans le domaine de la photographie. Grâce un immense objectif principal de 1/1,18 pouce, le smartphone devrait se faire une place de choix parmi les meilleurs photophones du marché.

Fidèle à ses habitudes, Huawei met le paquet sur le terrain de la photographie avec les smartphones de la gamme “P”. En règle générale, le fabricant profite de la gamme pour inaugurer de nouvelles fonctionnalités liées à la photo. En 2018, la gamme des P20 s'est notamment distinguée avec le premier triple capteur photo du marché. Portés par des notes DxoMark mirobolantes, les Huawei P se sont rapidement imposés comme l'un des photophones les plus réputés auprès des photographes amateurs.

Avec les Huawei P50, le groupe chinois devrait annoncer de nouvelles prouesses en matière de hardware. D'après les fuites, les P50 Pro et P50 Pro+, les deux versions les plus haut de gamme, miseraient sur un objectif Sony IMX800, un immense module photo.

Huawei mise sur un immense capteur photo principal avec les P50 Pro

D'après les indiscrétions partagées par un leaker sur Sina Weibo, l'objectif principal des P50 Pro et P50 Pro+ mesurerait 1/1,18 pouce. Grâce à ce dispositif misant sur une importante quantité de pixels, les utilisateurs seront en mesure de prendre des “photos époustouflantes”, rapporte Huawei Central, qui relaie les informations en fuite sur Weibo.

A titre de comparaison, le Huawei P40 Pro, le flagship que nous avons testé l'an dernier, se contentait d'un capteur de 1/1,28 pouce. Lors de notre test, nous avions cependant été bluffés par les rendus de son appareil photo.

Pour rappel, Huawei devrait annoncer les P50 dans les semaines à venir. Acculé par les sanctions américaines à son encontre, le constructeur a longtemps différé la présentation de ses nouveaux smartphones. Dans ces conditions, il se murmure que Huawei souhaiterait reporter l'arrivée des Mate 50, qui font suite aux P50, à l'année prochaine. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux smartphones premium de Huawei. En attendant plus d'informations, on vous invite à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central