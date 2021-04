Windows 10 : la mise à jour de mai 2021 est prête, voici les nouveautés

Microsoft annonce que la mise à jour Windows 10 de mai 2021 est prête et que le déploiement est sur le point de commencer. Cette build, en test Insider depuis le 13 avril 2021, propose surtout des nouveautés à destination des entreprises. Voici la liste de tout ce qui change avec cette version de Windows 10.

Microsoft vient d'annoncer officiellement que la mise à jour Windows 10 de mai 2021 est prête et que le déploiement est sur le point de commencer. La build 19043.928 en test auprès des Insiders est donc vraisemblablement la dernière avant le déploiement de la version dite “stable”. Il reste néanmoins possible, même à ce stade, que des problèmes soient découverts et qu'une énième build soit proposée avant le déploiement. Microsoft ne s'aventure d'ailleurs pas à dévoiler de date pour le début des téléchargements.

Cette build n'est proposée aux beta-testeurs Insiders des canaux bêta et préversion que depuis le 13 avril 2021. Tout indique que cet update sera poussé avec des correctifs de sécurité lors du prochain “patch tuesday” de mai. Comme avec d'autres mises à jour, les premiers servis seront ceux qui recherchent manuellement des mises à jour de Windows 10 dans Windows update.

Windows 10 may 2021 update : la liste des nouveautés

Dans les semaines qui suivent le déploiement initial, la mise à jour sera proposée automatiquement sur plus de machines. Il est également possible de tester cette mise à jour dès maintenant en installant directement la build à partir du fichier ISO de Windows 10 19043.928. Soyons clairs, cette mise à jour n'est pas la plus excitante de ces derniers mois. Elle compte tout de même quelques nouveautés visibles côté utilisateur, mais ces dernières sont surtout destinées aux professionnels et entreprises. Voici la liste des nouveautés :

Windows Hello prend désormais en charge plusieurs caméras vidéo. Lorsqu'une webcam externe est détectée en plus de la webcam intégrée, Windows Hello tentera par défaut d'abord de reconnaître l'utilisateur via la webcam externe

Microsoft améliore les performances de Windows Defender Application Guard

Le service de politiques de groupe (GPSVC) Windows Management Instrumentation (WMI) bénéficie de meilleures performances dans les scénarios de télétravail

Windows 10 News et Interests débarque avec cette version, permettant d'accéder à des fil d'actualités personnalisés depuis la barre des tâches

Evidemment cette liste de nouveautés assez faible s'explique par l'arrivée prochaine de la mise à jour Sun Valley qui devrait au contraire introduire des changements majeurs pour l'expérience utilisateur dans Windows 10.