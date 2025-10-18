Sur Windows 11, Paint retouche vos images par IA d’une simple invite

Paint sur Windows 11 reçoit la capacité de modifier des images par IA et de générer des animations en GIF basées sur un visuel.

Longtemps laissée de côté par Microsoft, l'application Paint fait le plein de nouveautés depuis quelques années. Sur Windows 11, le logiciel bénéficie de deux nouvelles fonctionnalités, basées sur l'IA générative, qui vont lui permettre de rattraper son retard sur les agents, plateformes et outils propulsés par Google Nano Banana et consorts.

Il s'agit encore de fonctionnalités expérimentales, qui font partie du programme Windows AI Labs, mais qui ne requièrent pas d'être un membre Insider et d'installer une version bêta de Windows 11. Ces options seront déployées à tous les utilisateurs prochainement. En attendant, Windows Latest a pu les essayer et nous en donner un aperçu.

Paint embrasse l'IA, les résultats laissent encore à désirer

La dernière version de Paint permet de modifier une image par IA. Jusqu'ici, il était possible de générer des visuels avec Paint grâce à l'IA générative, mais pas d'éditer une image qu'on a déjà à disposition pour la retoucher comme bon nous semble. Avec une simple invite, l'app va donc être en mesure d'apporter des changements : ajouter ou retirer un élément, remplacer l'arrière-plan, jouer sur le contraste…

La seconde grande nouveauté est la possibilité de transformer des images en courtes animations. À partir d'un dessin, d'un croquis ou d'une esquisse, Paint va générer un petit clip animé. Cette fonction est toutefois limitée, puisque l'utilisateur ne peut pas taper d'invite pour donner des instructions à l'IA. On ne peut donc pas personnaliser le résultat obtenu. Il s'agit donc, dans un premier temps du moins, plus d'un outil gadget pour s'amuser ou faire des essais qu'une alternative à des programmes professionnels, ou même à certains chatbots.

Selon les constatations de Windows Latest, il faut environ 40 à 60 secondes pour transformer une image en animation. Cette dernière peut ensuite être exportée ou copiée sous format GIF. La qualité des animations varie beaucoup selon le modèle de base qui est soumis à Paint, explique le média. Il pense que la fonction est basée sur un modèle développé directement par Microsoft, et pas sur Sora, le modèle d'OpenAI, créateur de ChatGPT.