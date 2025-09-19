Paint n’est plus un logiciel à prendre à la légère et cette nouvelle fonctionnalité géniale le prouve

Malgré toutes ses bonnes intentions, Paint a toujours été un logiciel associé aux débutants ou aux utilisateurs souhaitant simplement s'amuser. Il faut dire que celui-ci a très longtemps été limité par un choix très étrange de la part de Microsoft. Une erreur désormais réparée et qui va clairement tout changer.

Nous avons tous déjà ouvert Paint pour nous amuser quelques minutes. Si certains connaissent le logiciel sur le bout des doigts et sont capables de merveilles, il faut bien reconnaître que l'immense majorité des utilisateurs s'en servent pour coller une capture d'écran et pour réaliser des dessins plus ou moins (surtout moins) réussis. Avec l'arrivée de Windows 11, Microsoft a clairement voulu changer cela et transformer Paint en véritable logiciel de graphisme.

Pour ce faire, la firme de Redmond a doté son application d'une multitude de fonctionnalités, dont certaines basées sur l'IA comme la gomme magique, et d'autres très librement inspirée des logiciels Adobe et leur système de calques. La progression est indéniable, mais il manquait encore un élément crucial pour que Paint soit véritable pris au sérieux. Jusqu'à maintenant, fermer Paint signifier perdre à jamais son projet. Microsoft vient enfin de corriger ce terrible défaut.

Sur le même sujet – Paint et Notepad se dotent de fonctions IA qui vont changer votre façon de les utiliser, voici comment les tester en avant-première

Paint ne se cache plus d'imiter Photoshop (et c'est tant mieux)

À l'heure actuelle, Paint ne propose d'exporter ses projets qu'en JPG, PNG, ou autre format d'image compressée. Autrement dit, il est impossible de conserver ses calques après avoir quitté l'application, et donc, impossible de reprendre un projet là où on l'a laissé. Mais tout a changé avec la version v11.2508.361.0, disponible actuellement pour les membres du programme Insider. Celle-ci apporte enfin un format de travail propriétaire, le .paint.

Celui-ci n'est nul autre qu'un équivalent au .psd de Photoshop. Il permet de conserver les avancées de son projet, les calques utilisés et autres effets appliqués à son image, pour les modifier plus tard en cas de besoin. En plus d'apporter beaucoup plus de flexibilité à l'utilisateur, ce nouveau format permet aussi le partage d'un travail entre personnes, pour que plusieurs utilisateurs puissent apporter des modifications. Comme un véritable logiciel de graphisme, en somme.

Source : Windows Latest