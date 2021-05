Windows 10 : voici la liste de tout ce que Microsoft supprime avec la mise à jour de Mai 2021

La mise à jour Windows 10 May 2021 Update supprime l'ancienne version de Edge, mais à lire les notes de version ce n'est pas la seule chose que Microsoft a choisi de supprimer. L'éditeur cesse par ailleurs la prise en charge de certaines fonctionnalités suggérant qu'elles seront supprimées lors d'une prochaine mise à jour. Voici la liste de tout ce que Microsoft abandonne depuis la mise à jour de mai 2021.

On est plutôt habitué aux mises à jour qui ajoutent des nouvelles fonctionnalités, mais depuis quelques temps, Microsoft profite aussi des mises à jour pour supprimer des fonctionnalités de Windows 10. L'éditeur a par exemple mis en ligne un correctif qui supprime automatiquement le plugin Flash Player et prévient toute installation ultérieure. Dans la mise à jour de mai 2021, on savait par ailleurs déjà que Microsoft supprimait l'ancienne version du navigateur Microsoft Edge.

Or à lire les notes de versions de cette mise à jour de Windows 10 on constate que l'ancienne version de Edge n'est pas la seule chose que Microsoft a choisi de supprimer. On découvre par ailleurs que Microsoft arrête de prendre en charge un certain nombre de fonctionnalités – elles restent pour le moment disponibles, mais on peut parier sans trop de risques que leurs jours sont comptés et qu'elles disparaîtront lors d'une future mise à jour de Windows 10.

Voici la liste de tout ce que Windows 10 May 2021 Update a supprimé

Voici ce que l'on peut lire dans les notes de version :

La prise en charge des drivers d'affichage à distance Windows 2000 Display Driver Model (XDDM) est supprimée avec cette édition. Les vendeurs de logiciels indépendants qui utilisent un driver distant basé sur XDDM sont invités à migrer vers le modèle de drivers WDDM. Pour plus d'informations sur l'implémentation des drivers d'affichage distant, consultez les mises à jour de IddCx versions 1.4 et ultérieures

L'ancienne version de Microsoft Edge n'est plus prise en charge après le 9 mars 2021. Pour plus d'informations consultez le rappel de Fin de prise en charge de Microsoft Edge Legacy

Le développement s'arrête pour l'itinérance des Réglages de personnalisation (qui comprend les fonds d'écrans, présentations, couleurs d'accentuation, et images d'écran de verrouillage). La fonctionnalité est susceptible d'être supprimée dans une prochaine version de Windows

L'outil WMIC est désormais obsolète dans Windows 10 version 21H1 et sur le canal des éditions semestrielles de Windows Server. Cet outil est remplacé par Windows PowerShell for WMI. Note : ce remplacement ne s'applique qu'à la partie de l'outil en lignes de commandes. Le composant WMI lui-même n'est pas affecté

Pour l'heure, Microsoft ne dit pas quand les fonctionnalité dont le développement est interrompu disparaitront vraiment de Windows. Que pensez-vous de ces changements ? Avez-vous fait la mise à jour ? Partagez votre retour dans les commentaires.