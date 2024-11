Windows 11 Recall : Microsoft lance enfin sa fonctionnalité controversée d’IA, voici comment l’essayer

Microsoft s'apprête à bouleverser l'expérience informatique avec Windows Recall, une fonctionnalité d'IA qui promet de transformer la façon dont nous interagissons avec nos ordinateurs.

Après des mois de développement et de controverses, la firme de Redmond lance enfin l’une de ses fonctionnalités les plus ambitieuses, Recall, qui soulève autant d'enthousiasme que de questions éthiques. Pour rappel, Windows Recall n'est pas un simple outil de recherche, c'est une véritable mémoire numérique artificielle. Imaginez un assistant personnel capable de capturer et d'indexer chaque moment de votre activité numérique. Toutes les quelques secondes, votre ordinateur prend discrètement des captures d'écran, analysant et stockant les informations dans une base de données locale ultra-performante.

La magie opère lorsque vous cherchez à retrouver un document, une conversation ou une information précise. Un simple mot-clé suffit pour que Recall remonte le temps numérique, vous présentant exactement ce que vous recherchiez, comme si votre ordinateur possédait une mémoire parfaite.

Microsoft a revu la sécurité de Recall

Les premières versions de Recall ont suscité de vives inquiétudes parmi les experts en cybersécurité. Microsoft a écouté les critiques et répondu par une série de mesures de protection sans précédent.

La fonctionnalité est désormais :

Désactivée par défaut

Protégée par un chiffrement total

Accessible uniquement via Windows Hello

Incapable de transmettre des données à l'extérieur de l'appareil

L'entreprise a mis en place des mécanismes de filtrage sophistiqués pour exclure automatiquement les contenus sensibles. Mots de passe, informations bancaires, données personnelles : tout est soigneusement masqué et protégé.

Comment essayer Recall sur son ordinateur ?

Pour l'instant, Recall n'est accessible que sur une catégorie très spécifique d'ordinateurs : les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon X de Qualcomm. Cette limitation technique vise à garantir des performances optimales grâce à l'unité de traitement neuronal (NPU) intégrée.

Les possesseurs de PC Intel et AMD devront patienter, ce qui a déjà provoqué quelques frustrations dans la communauté technologique. Microsoft n'a pas encore communiqué de calendrier précis pour l'extension de la compatibilité.

Une fois inscrit au programme Insider de Microsoft, vous devrez mettre à jour Windows 11 Preview Build 26120.2415. La fonctionnalité n'est pas activée automatiquement. Vous devez l'activer manuellement dans les paramètres du système. Microsoft a mis en place des exigences de sécurité strictes, ce qui signifie que vous devrez activer Windows Hello, ainsi que BitLocker et Secure Boot. Ce processus d'authentification en plusieurs étapes garantit que seul le propriétaire de l'appareil peut accéder à la base de données Recall.

Le processus d'activation implique la confirmation de votre identité par Windows Hello, que ce soit par reconnaissance faciale, empreinte digitale ou code PIN. Vous serez ensuite invité à autoriser le système à enregistrer des instantanés de votre activité. Microsoft a conçu cette fonctionnalité de manière totalement facultative, permettant aux utilisateurs d'exclure des applications, des sites web ou des sessions de navigation spécifiques de l'enregistrement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez désinstaller complètement la fonction ou ajuster ses paramètres.

Recall n’est pas la seule fonctionnalité lancée par Microsoft

Parallèlement à Recall, Microsoft introduit Click To Do, un assistant contextuel capable de proposer des actions directement liées au contenu à l'écran. Cette innovation promet de fluidifier les interactions et de gagner un temps précieux dans l'exécution des tâches quotidiennes.

Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie de Microsoft de placer l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. Satya Nadella, PDG de l'entreprise, pousse ses équipes à privilégier la sécurité et l'innovation responsable. « Faire de la sécurité » est devenu le mantra de l'entreprise, traduisant une volonté de ne plus reproduire les erreurs du passé en matière de confidentialité des données.

Windows Recall représente plus qu'une simple mise à jour technologique. C'est un pas de géant vers une nouvelle conception de la mémoire numérique personnelle. L'IA ne se contente plus de répondre à des questions, elle devient un véritable assistant capable de comprendre et de contextualiser nos activités.

Pour les entreprises, Microsoft a prévu un paramétrage spécifique. La fonctionnalité sera désactivée par défaut sur les appareils professionnels, laissant aux administrateurs informatiques le soin de décider de son activation.

Ce qui est sûr, c’est que Windows Recall cristallise les espoirs et les craintes de notre rapport à l'intelligence artificielle. Promesse d'une productivité accrue, mais aussi potentielle intrusion dans notre vie privée numérique. Avec plusieurs changements au niveau de son fonctionnement qui avait tant effrayé les experts en sécurité, Microsoft cherche manifestement à rassurer, multipliant les garanties de sécurité. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront cette nouvelle technologie qui redessine les contours de notre interaction avec les machines.