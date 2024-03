Windows 11 : l’IA va vous transformer en aquarelle lors des visioconférences

Microsoft pourrait déployer des filtres vidéo sur Windows 11. Utilisant l'intelligence artificielle, ils ajouteraient des effets artistiques à ce que filme votre webcam, notamment vous-même.

On imagine souvent que l'intelligence artificielle permet ou va permettre des avancées technologiques majeures. Et c'est vrai. En médecine, elle révolutionne déjà le diagnostic de certaines maladies. On s'en sert également pour créer de nouveaux matériaux et même trouver comment générer de l'oxygène sur la planète Mars. Plus proche de nous, l'IA sert à améliorer nos appareils du quotidien comme nos smartphones ou nos ordinateurs.

Si vous avez un PC sous Windows 11, vous savez que Microsoft mise énormément sur l'intelligence artificielle. Que ce soit pour améliorer les graphismes des jeux et des applications, générer des images à partir de vos dessins dans Paint ou vous assister dans diverses tâches avec Copilot, difficile de passer à côté. Des fonctionnalités intéressantes, mais l'IA peut aussi servir à quelque chose de moins tape-à-l'œil. La firme de Redmond en est visiblement consciente puisqu'un internaute a remarqué des lignes de code particulières dans une mise à jour de Windows 11 à venir.

Windows 11 préparerait des filtres IA pour webcam, juste pour s'amuser en visio

Plus précisément, c'est dans le module d’expérience locale de la version 26079 de Windows 11, pas encore déployée, que des indices ont été trouvés. Pour rappel, le module d'expérience locale est en résumé ce qui permet d'utiliser Windows dans la langue de votre choix. Sur X (Twitter), c'est XenoPanther qui vend la mèche. D'après ce qu'il a repéré, il est très possible que Microsoft déploie des filtres vidéo utilisant l'intelligence artificielle à destination des webcams.

Ils permettraient de donner un effet stylisé à l'image filmée, le plus souvent vous. Parmi les filtres envisagés, on trouverait de quoi vous faire ressembler à une aquarelle, à un dessin animé (cartoon) ou à une illustration, au crayon ou au feutre probablement. D'autres seront sûrement de la partie, et on imagine que des ajouts pourront être fait au fil du temps. Reste à connaître le rôle exact de l'IA dans cette fonctionnalité. Pour ce qui est d'une date de sortie, on s'attend à ce que les filtres soient intégrés à la mise à jour 24H2 de Windows 11, attendue pour septembre.