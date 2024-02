Windows 11 va utiliser l’IA pour rendre vos jeux et applications encore plus jolis

Windows 11 devrait bientôt se doter d'une nouvelle fonctionnalité qui améliorera les graphismes et les performances des jeux et des applications. Cette fonction, appelée AI Super Resolution, utilisera l'intelligence artificielle pour augmenter la définition des images à l'écran.

Une nouvelle fonctionnalité nommée AI Super Resolution a été découverte par des initiés de Windows 11, qui ont trouvé une option pour l'activer dans l'application Paramètres. L'option se trouve sous Affichage > Graphique et permet aux utilisateurs de choisir entre la “super-résolution automatique” et la “super-résolution par application“. La description de la fonctionnalité indique qu'elle “utilise l'IA pour rendre les jeux pris en charge plus fluides avec des détails améliorés“.

AI Super Resolution est similaire aux technologies développées par Nvidia, AMD et Intel pour leurs cartes graphiques, telles que Nvidia DLSS, AMD FSR et Intel XeSS. Ces technologies utilisent l'IA pour générer des images à une définition plus faible, puis les convertir vers une définition plus élevée, ce qui permet d'obtenir de meilleurs graphiques et de meilleures performances. AI Super Resolution fera de même, mais au niveau du système d'exploitation, ce qui signifie qu'elle fonctionnera pour tout jeu ou application qui la prend en charge.

AI Super Resolution va doper les performances de votre PC

AI Super Resolution sera particulièrement utile pour les jeux rétro, qui ne prennent pas forcément en charge les graphismes haute définition en mode natif. Elle éliminera potentiellement le besoin d'applications spéciales permettant la super-résolution pour des jeux ou des applications spécifiques, telles que RTX Video Super Resolution ou FidelityFX Super Resolution. Les utilisateurs pourront simplement activer AI Super Resolution pour n'importe quel jeu ou application, comme les lecteurs multimédias. Évidemment, il reste à voir si elle sera ou non aussi efficace que les autres technologies déjà disponibles.

AI Super Resolution devrait faire partie de la mise à jour Windows 11 version 24H2, qui sera publiée au cours du second semestre 2024. Cependant, Microsoft n'a pas officiellement annoncé ou confirmé quoi que ce soit au sujet de AI Super Resolution, et la fonction n'est pas encore fonctionnelle dans les builds actuelles. On ne sait pas non plus quelles seront les exigences matérielles de cette fonctionnalité, ni si elle utilisera une unité de traitement neuronal ou des cœurs spéciaux pour le traitement de l'IA.