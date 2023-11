L’IA de Google a généré les formules de milliers de nouveaux matériaux, et c’est révolutionnaire

L’intelligence artificielle de la division DeepMind de Google a découvert 2,2 millions de nouvelles structures moléculaires qui devraient permettre de créer des matériaux toujours plus performants aux caractéristiques inédites.

Même si OpenAI et ChatGPT font la une de la presse et sont connus du grand public, le nom de DeepMind n’est vous est probablement pas inconnu. Ce projet de Google est l’une des plus performantes à l’heure actuelle, à tel point que de l’avis général, ses IA prévoient la météo sur 10 jours mieux que quiconque, battent les humains sur des jeux aussi ardus que StartCraft 2 ou encore, détectent un cancer du sein avec 99 % de précision.

À lire — La recharge sans fil et vraiment à distance devient une réalité grâce à cette invention révolutionnaire

DeepMind vient de générer un ensemble de nouvelles structures exploitables de cristaux inorganiques, et a partagé toutes ces données avec la communauté scientifique afin qu’elle s’en empare et tente de créer ces nouveaux composés aux propriétés uniques, tant au niveau électrique que de leur résistance ou de leur capacité à transmettre la lumière.

L’IA DeepMind de Google a imaginé des milliers de nouveaux matériaux révolutionnaires

Google a accompli là un véritable tour de force, car pour générer ces structures qui permettront de trouver et de créer rapidement de nouveaux matériaux aux propriétés révolutionnaires, les équipes de DeepMind IA GNoMe avec la base de données de tous les cristaux inorganiques connus. Sur les 2 millions de structures cristallines générées par la machine, près de 400 000 sont exploitables en l’état, et c’est énorme, car selon le scientifique, quand « on veut améliorer sa technologie, cela passe inévitablement par l’amélioration des matériaux ».

Les applications de cette découverte vont des cellules photovoltaïques qui permettront aux panneaux solaires d’être exponentiellement plus efficaces, aux alliages qui permettront aux voitures ou aux avions d’être toujours plus résistants et légers, en passant par les composants de nos smartphones, qui seront toujours plus petits et efficients. Rien que de très habituel, pensez-vous peut-être, mais le fait est que la découverte de Google va accélérer encore plus les capacités d’innovation des laboratoires du monde entier.

Source : New Scientist