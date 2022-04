Windows 11 : l’application Votre Téléphone devient Microsoft Mobile connecté

L'application Votre Téléphone, qui permet notamment de relier votre smartphone Android avec votre PC Windows, fait peau neuve et devient Microsoft Mobile connecté. Au programme, une toute nouvelle interface et un appareillage bien plus simple et plus rapide sur Windows 11.

Il y a plus de trois ans maintenant, Microsoft a lancé Votre Téléphone, un outil natif sur Windows 10 qui permet notamment de lier votre smartphone Android à votre PC sous Windows. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs étaient donc en mesure de consulter leurs SMS, leurs photos et images, ou encore d'accéder aux notifications de leurs applis préférées directement sur l'écran de leur ordinateur, sans avoir à sortir leur téléphone de la poche.

D'année en année, l'application Votre Téléphone a reçu de nombreuses améliorations, comme la possibilité d'extraire le texte d'une photo enregistrée dans votre smartphone, de répondre à des messages depuis le centre des notifications Windows ou encore de synchroniser plusieurs smartphones Android. Dernière nouveauté en date, la possibilité de paramétrer à distance votre smartphone comme l'activation ou non du Bluetooth ou bien le contrôle du volume.

Votre Téléphone devient Microsoft Mobile connecté

Or, en ce vendredi 1er avril 2022, Microsoft officialise la fin de carrière de l'appli Votre Téléphone. Ne vous inquiétez pas toutefois, l'application se contente de faire peau neuve. Baptisée désormais Microsoft Mobile connecté ou Phone Link aux États-Unis, l'entreprise américaine a décidé pour l'occasion de revoir entièrement l'interface de son outil.

Depuis la colonne de gauche, les utilisateurs pourront par exemple accéder facilement aux notifications envoyées sur leur smartphone. La nouvelle navigation par onglets permet en outre de profiter rapidement de toutes les fonctionnalités, fichiers et contenus importants du téléphone. Enfin, Microsoft annonce que l'appareillage avec Windows 11 sera bien plus rapide, en scannant simplement un QR Code lors de la configuration initiale avec votre nouveau PC.

Comme l'explique la firme de Redmond, elle a vu dans le lancement de Windows l'occasion de “rafraîchir le design de l'application” et de “mettre à jour nos contrôles, notre palette de couleurs et l'aspect générale de l'application pour offrir une expérience native sur le nouveau système Windows 11″. Il est vrai que l'on retrouve les éléments caractéristiques du design de l'OS de Microsoft, avec ces coins arrondis notamment. Cette nouvelle mouture est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store, via une nouvelle mise à jour. Sur Android, il faudra installer l'appli Lien avec Windows pour en profiter.

