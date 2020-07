Windows 10 : Votre Téléphone peut enfin synchroniser plusieurs smartphones Android

Windows 10 teste en ce moment une nouveauté dans Votre téléphone : la synchronisation avec plusieurs smartphones Android. Il devient ainsi possible d’ajouter, par exemple, votre smartphone professionnel sans que cela ne vous empêche de synchroniser votre autre smartphone.

La nouvelle application Votre Téléphone de Windows 10 est extrêmement pratique pour synchroniser votre smartphone avec votre PC, pour par exemple écrire vos SMS/RCS depuis Windows, passer et répondre à des appels ou transférer plus facilement des photos. Le problème c’est que si vous avez plusieurs smartphones, notamment, comme c’est souvent le cas, un smartphone personnel et un smartphone professionnel, Votre Téléphone ne permet pas de jumeler plusieurs appareils simultanément.

Mais cela semble en train de changer. Comme Microsoft l’avait annoncé sur le compte Twitter @MSYourPhone, la firme commence à tester l’appairage simultané de plusieurs smartphones dans les dernières versions Insiders de Windows 10. Concrètement, un nouveau bouton « Ajouter un appareil » apparaît dans les paramètres. Cliquez dessus et l’application vous donnera la marche à suivre pour faire en sorte que cet autre smartphone se synchronise lui aussi avec votre ordinateur.

Vous pouvez alors faire tout ce que permet l’application depuis le smartphone de votre choix. Nous testerons de notre côté cette nouveauté dès que possible. Car des questions subsistent. A quoi ressemble par exemple l’interface dans les messages – est-il possible par exemple de passer facilement d’un compte à l’autre pour ne pas envoyer de messages depuis le mauvais smartphone ? L’option est-elle disponible directement dans l’interface des messages, ou faudra-t-il faire à chaque fois le changement dans les paramètres ?

Lire également : Windows 10 – l’application Votre Téléphone peut extraire le texte d’une photo de votre smartphone

On espère très fort que Microsoft aura trouvé une astuce pour faire en sorte que l’utilisateur ne s'emmêle pas trop les pinceaux entre ses différents appareils. Vous utilisez Votre Téléphone ? Vous pensez que cette fonctionnalité pourrait vous être utile ? Ou, si vous êtes membres du programme Insiders, avez-vous pu tester cette nouveauté ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !