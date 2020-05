Windows 10 : l’application Votre Téléphone peut extraire le texte d’une photo de votre smartphone

Le développeur en charge de l’application votre Téléphone chez Microsoft annonce l’arrivée d’un logiciel de reconnaissance de texte. Grâce à lui, vous pouvez désormais extraire à partir de Windows 10 du texte intégré à une image reçue sur votre smartphone Android. Elle est, dans un premier temps, réservée aux membres de Windows Insider.

S’il y a bien quelque chose que les utilisateurs d’un PC sous Windows avec un smartphone Android envient aux propriétaires d’un MacBook équipés d’un iPhone, c’est Continuity. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien : il s’agit d’une brique logicielle qui sert à faire le lien entre un appareil iOS (ou iPadOS) et un autre sous macOS (et inversement).

Grâce à Continuity (avec l’aide d’iCloud et AirDrop), vous pouvez réaliser un appel téléphonique ou envoyer des MMS depuis votre MacBook, transférer facilement des documents (via AirDrop), reprendre sur un appareil une tâche commencée sur un autre et même faire des copier-coller entre les appareils. L’atout d’Apple : maitriser l’OS des deux appareils pour les faire communiquer.

Plusieurs initiatives concourent à offrir une expérience similaire aux utilisateurs de Windows et d’Android. L’une d’entre elles est Votre Téléphone (un reliquat de l’ère Windows Phone), une application qui fonctionne sur Android (elle existe sur iOS, mais elle est moins complète) et dont le but est de créer un lien entre le smartphone et le PC. Elle permet de passer des appels depuis Windows 10, de contrôler la musique sur le mobile et d’afficher l’écran du smartphone dans l’interface de l’ordinateur.

Cette semaine, le développeur en charge de Votre Téléphone s’est exprimé sur Twitter (voir-dessous). Il annonce l’arrivée d’un OCR (un logiciel de reconnaissance de caractères) dans le pendant Windows 10 de l’application Votre Téléphone. Il fonctionne ainsi : si vous affichez sous Windows 10 une photo contenue dans votre téléphone, il suffit de réaliser un clic droit sur cette dernière et de sélectionner « copier le texte de l’image ». L’application va automatiquement extraire le texte et le placer dans le presse-papier.

Même si elle n’est pas révolutionnaire en soi, il s’agit d’une fonction pratique qui fera certainement gagner beaucoup de temps à certains. Notez que l’OCR n’est pas présent dans la version grand public de Votre Téléphone. Elle n’a été déployée qu’auprès des membres du programme Windows Insider. Mais elle le sera dès que les tests auront été effectués.

