Windows 10 : l’application Votre Téléphone permet désormais de paramétrer le smartphone à distance

L'application Votre Téléphone pour Windows 10 s'améliore : elle propose désormais de gérer certains paramètres d'un téléphone Android. Grâce à elle, vous pouvez accéder aux réglages du Bluetooth, contrôler le volume ou encore activer le mode “Ne pas déranger” de votre appareil.

L'application Votre Téléphone, qui vient de passer en version v1.21012.195.0, s'enrichit d'une nouvelle fonction bien utile pour qui souhaite totalement contrôler son smartphone à distance. Rappelons que jusqu'à présent, cette application Windows 10 permet d'envoyer ou de recevoir des SMS, de lire les notifications, de gérer les photos du téléphone ou même de passer des appels (à l'aide d'une connexion Bluetooth entre le PC et le téléphone).

Plus récemment, une fonction proposant de lancer et de contrôler plusieurs applications du smartphone a même été introduite, mais elle est réservée pour le moment aux appareils Samsung. La toute nouvelle version de l'application se propose d'aller encore plus loin dans la gestion du smartphone. Grâce à elle, vous avez désormais la possibilité de gérer certains des réglages de votre appareil.

A lire aussi : Windows 10, comment utiliser les applications Android sur PC ?

Votre Téléphone pour Windows 10 s'enrichit d'une fonction de contrôle de l'appareil

Jusqu'à présent, l'application Votre Téléphone permettait de consulter les réglages de l'appareil, mais pas de les gérer. La toute dernière version de l'appli en question offre finalement le moyen de prendre le contrôle de certains outils du smartphone. Quatre nouveaux boutons font leur apparition au sein de l'application, lesquelles permettent d'agir sur les réglages suivants :

Activer / désactiver le Bluetooth

Activer /désactiver la sonnerie et le vibreur de l'appareil

et le de l'appareil Gérer le lecteur audio

Activer le mode Ne pas déranger

Le principal intérêt de ces différentes icônes reste de pouvoir gérer le smartphone à distance, sans nécessairement l'avoir sous la main. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft fait un pas de plus vers le contrôle total des appareils mobiles depuis Windows 10.

L'application est disponible à la fois sur le Microsoft Store, mais également sur le Play Store. Les deux sont nécessaires. Enfin, signalons que la mise à jour en question est en cours de déploiement et qu'il est possible qu'elle n'apparaisse pas immédiatement. Si tel est le cas, patientez quelques jours, Microsoft ne devrait pas tarder à la diffuser à échelle internationale.