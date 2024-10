Windows 11 24H2 : cet outil installe la mise à jour en un clic sur les PC non compatibles

Un outil open source très simple d'utilisation se met à jour pour permettre l'installation de Windows 11 24H2 sur les PC non compatibles, en un clic. Voici comment il fonctionne.

Dans un monde idéal, tout le monde pourrait profiter des dernières mises à jour de Windows 11. Peu importe l'âge du PC, son processeur, les systèmes intégrés à la carte-mère… Mais la réalité est qu'il existe de nombreuses contraintes techniques empêchant l'installation sur beaucoup de machines. Et plus on avance, plus les restrictions s'accumulent, au point que Microsoft se met à recommander l'achat d'un nouvel ordinateur.

Sauf qu'il n'est pas toujours possible d'investir. Quant à celles et ceux qui le peuvent, peut-être n'en ont-il pas l'envie. Ce n'est donc pas un hasard si les outils tiers permettant d'installer Windows 11 24H2, dernière grosse mise à jour en date, fleurissent sur Internet. L'idée est toujours la même : outrepasser les exigences de la firme de Redmond pour que même les anciens PC puissent avoir droit aux nouveautés. Celui dont il question ici est très pratique dans le sens où il s'occupe de tout.

Comment installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible en un clic

Il s'agit du script open source gratuit appelé Flyby11. Pour forcer la mise à jour 24H2, il utilise un procédé parfaitement officiel. Il est d'ailleurs mentionné sur une page du support de Microsoft : utiliser la version Windows Server du programme d'installation. Ce dernier fait l'impasse sur les vérifications de la configuration nécessaire. Pour utiliser Flyby11, rien de plus simple.

Téléchargez l'archive via le bouton situé au bas de cet article puis décompressez-la sur votre PC (clic droit > Extraire tout). Lancez l’application et, si vous voyez un avertissement de sécurité, cliquez sur Plus d’informations puis Exécuter quand même. Elle s'occupe du reste. Notez que c'est bien la version “classique” de Windows 11 qui est installée, pas la version Server. En revanche, Flyby11 ne fonctionne que dans le cadre d'une mise à niveau, pas pour une installation propre, au même titre que l'outil Rufus.