Cette fonction très pratique de macOS débarque sur Windows grâce à un outil gratuit

Un développeur de chez Microsoft met à disposition un petit programme très simple d'utilisation pour ajouter une option de macOS à Windows. Elle s'avère tellement utile à l'usage qu'on se demande pourquoi elle n'existe pas nativement.

Windows 11
Crédits : 123RF

Choisir Windows ou macOS, c'est se priver de certaines fonctionnalités exclusives à l'un des deux systèmes d'exploitation. Mais cela ne veut pas dire qu'aucun pont n'est possible. Soit officiellement, soit par l'intermédiaire de développeurs prenant sur leur temps personnel. Ici, nous sommes à la frontière entre ces situations. Scott Hanselman, vice-président et membre de l'équipe technique chez Microsoft, a mis au point un programme très utile.

Son objectif est simple : apporter l'option “cliquer sur le fond d'écran pour révéler le bureau” de macOS Sonoma sur Windows 10 et Windows 11. Si vous avez des fenêtres ouvertes sur le bureau (pas en plein écran), cliquer sur un endroit vide de ce dernier les minimisera toutes d'un coup. Cliquer à nouveau les réaffichera à l'endroit exact où elles étaient. Faire un clic gauche sur une icône pour la déplacer ne déclenche pas l'action. À l'usage, c'est plus pratique que ce que propose Windows avec son bouton Afficher le bureau.

Comment intégrer cette option pratique de macOS à Windows

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à installer. Rendez-vous sur la page GitHub du projet et téléchargez le fichier correspondant à votre configuration. Il en existe une pour les PC équipés d'un processeur ARM par exemple. Une fois l'archive extraite, lancez le fichier PeekDesktop.exe, et c'est tout ! Le programme prend place dans le menu des icônes cachées à droite de la barre des tâches. Vous pouvez voir son fonctionnement ci-dessous.

PeekDesktop est très léger (moins de 1,2 Mo au moment d'écrire cet article), consomme presque 0 ressource et dispose de plusieurs options. Tout n'est pas encore parfait cela dit. Quand vous faites un clic droit sur la corbeille pour la vider ou autre, cela rappelle les fenêtres minimisées et oblige à refaire un clic droit. Notez que ce comportement est voulu.

Ce n'est probablement pas le cas de celui-ci : si vous ouvrez le menu contextuel via un clic droit sur un endroit vide du bureau pour créer un nouveau dossier, les fenêtres réduites s’afficheront à nouveau. Rien qu'une mise à jour ne saurait corriger, du moins on l'espère.


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