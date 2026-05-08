Windows 11 : on pourra bientôt revenir à la barre des tâches de Windows 10

Microsoft va permettre aux utilisateurs de Windows 11 de revenir à une barre des tâches plus compacte, comme sur Windows 10.

Bonne nouvelle pour les nostalgiques de Windows 10. Avec la build 26300.8346 de Windows 11, Microsoft prépare le terrain à une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de modifier l'apparence de la barre des tâches. Cette option va nous donner la possibilité de réduire sa taille, pour qu'elle se rapproche de ce qu'elle était il y a quelques années avec Windows 10.

Avec le lancement de Windows 11 il y a 5 ans, l'éditeur avait supprimé plusieurs paramètres de personnalisation pour la barre des tâches, nous empêchant de la déplacer ou de la redimensionner, avant de rétropédaler progressivement au fil des mises à jour. Comme le rapporte phantomofearth, toujours très prompt à repérer les nouveautés en cours de développement sur l'OS de Microsoft, il reste encore du travail à accomplir. Il faudra donc se montrer patient, ce n'est pas demain que la fonctionnalité sera rendue disponible en bêta, et encore moins en version stable pour l'ensemble des utilisateurs.

Plus de pouvoir pour personnaliser la barre des tâche sur Windows 11

Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, l'icône du widget météo est plus petite qu'actuellement. Elle est conçue pour cette nouvelle barre des tâches. Sur les écrans de petite taille, gagner un tel espace d'affichage pour le contenu principal va réjouir bien des utilisateurs. Même sur grand écran, on peut estimer que la taskbar n'a pas à occuper un tel ratio par rapport au reste des éléments.

Early bits for Windows 11's upcoming small taskbar are in build 26300.8346! Here's the widgets button tricked into using its new smaller appearance for the small taskbar (notice the smaller weather icon). It's not much, but it's progress. pic.twitter.com/APPT8ZfN6J — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 4, 2026

Pour l'instant, Windows 11 est doté d'une option permettant de réduire la taille des boutons de la barre des tâches, mais pas la barre des tâches elle-même. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit sur la barre des tâches, de sélectionner “Paramètres de la barre des tâches”, puis de dérouler le menu “Comportement de la barre des tâches”. Là, on trouve une fonction tout en bas indiquant “Afficher les boutons de la barre des taches plus petits”, et trois choix s'offrent à nous : toujours, jamais, ou “Lorsque la barre des taches est pleine”. Une fois activé, les raccourcis, l'icône de menu Démarrer et la barre de recherche sont bien plus petits et recentrés. Le widget météo, l'horloge et les paramètres rapides ne sont pas concernés.